iPhone 2019: fotocamera a tripla lente e zoom 3x?

iPhone 2019 sarà il primo smartphone di Apple a esser dotato di una fotocamera a tripla lente, simile a quella installata sul Huawei P20 Pro, che consentirà il rilevamento 3D avanzato con visione stereoscopica. È quanto sostiene l’analista Jialin Lu di Deutsche Securities, come riportato dall’Economic Daily News.

La nota corrisponde a quanto già vociferato di recente su un futuro iPhone con tre fotocamere, ma le nuove indiscrezioni aggiungono un po’ di dettagli circa questo sistema, che arriverebbe per la prima volta in assoluto su un device con la mela morsicata. Secondo l’analista, almeno uno degli iPhone della linea 2019 ospiterà una fotocamera posteriore con sensore da 12 megapixel affiancato da una tripla lente con obiettivo antishock 6P, capace di effettuare lo zoom ottico 3x; proprio lo zoom consentirebbe agli utenti di ingrandire l’immagine nel mirino fino a tre volte senza un peggioramento della qualità, come avviene con lo zoom digitale. Per fare un confronto, gli attuali modelli di smartphone con dual-camera iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus e iPhone X dispongono di uno zoom ottico 2x, dunque si tratterebbe di un aggiornamento significativo.

Tra i vantaggi, un sistema di fotocamera a tripla lente potrebbe inoltre produrre migliori fotografie in condizioni di scarsa illuminazione e un rilevamento della profondità superiore quando si trova in modalità verticale.

Come il sistema TrueDepth a bordo di iPhone X, il report suggerisce che il rilevamento 3D verrà utilizzato nell’iPhone 2019 per scopi di realtà aumentata. Se veritiera, l’indiscrezione non stupirebbe dato che il CEO di Apple Tim Cook ha più volte espresso un profondo interesse per questo tipo di tecnologia, rilasciando peraltro l’anno scorso la piattaforma ARKit che consente agli sviluppatori di creare speciali app di realtà aumentata per iPhone e iPad su iOS 11.

iPhone 2019 non sarebbe comunque il primo smartphone con una tripla camera sul retro. Questa soluzione è infatti già stata implementata da Huawei nel nuovo Huawei P20 Pro, che dispone di una fotocamera a tripla lente da 40 megapixel, 20 megapixel e 8 megapixel con zoom ottico 3x.