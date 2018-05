Kobo Clara HD, nuovo e-reader da 6 pollici

Luca Colantuoni,

Amazon domina il settore degli e-reader con il suo Kindle Paperwhite, ma sul mercato ci sono alternative altrettanto valide. Una di esse è il nuovo Kobo Clara HD che, casualmente, offre caratteristiche simili allo stesso prezzo. Il produttore promette un’ottimale esperienza di lettura in qualsiasi condizione di luce.

Il Kobo Clara HD possiede un telaio in plastica. La cover posteriore ha una trama “a puntini” che migliora il grip, riducendo il rischio di cadute. Il dispositivo non è waterproof, come il più costoso Kobo Aura, quindi è meglio evitare il contatto con l’acqua. Lo schermo E Ink touch da 6 pollici ha una risoluzione di 600 ppi. La tecnologia ComfortLight PRO riduce l’emissione della luce blu, in modo da consentire una lettura più comoda al buio. Il display anti-riflesso permette anche la lettura sotto la luce solare diretta.

Il Kobo Clara HD integra 8 GB di storage, grazie ai quali è possibile conservare circa 6.000 libri digitali. L’e-reader supporta 14 formati di file (EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ e CBR) e consente di scegliere 11 stili e oltre 50 dimensioni per i caratteri. È inoltre possibile modificare i margini, evidenziare i passaggi, scrivere note e cercare il significato delle parole nel dizionario integrato.

La connettività è garantita dal modulo WiFi 802.11b/g/n, utile per scaricare gli ebook dall’enorme catalogo online (oltre 6 milioni di titoli). La batteria dura diverse settimane e viene caricata tramite la porta micro USB. Il produttore sottolinea che non c’è nessuna pubblicità (che Amazon chiama offerte speciali). Il Kobo Clara HD sarà disponibile in Italia dal 5 giugno ad un prezzo di 129,99 euro.