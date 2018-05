Lenovo Z5, annuncio previsto per il 5 giugno

Luca Colantuoni,

Il Lenovo Z5 verrà annunciato il 5 giugno. Il produttore cinese ha invitato la stampa specializzata ad un evento che avrà luogo a Pechino. Lo smartphone è molto atteso da utenti e addetti ai lavori, in quanto sarà il primo con schermo veramente “bezel-less”, ovvero privo di cornici. L’altrettanto interessante Vivo Apex verrà presentato una settimana dopo.

Il Vice Presidente di Lenovo, Chang Cheng, aveva pubblicato sul social network Weibo un disegno (visibile all’inizio dell’articolo) e successivamente un’immagine parziale dello smartphone. In entrambi i casi si vedono cornici molto sottili sui quattro lati e non c’è traccia di notch, sensori e fotocamera frontale. Il Lenovo Z5 avrà uno screen-to-body ratio del 95%, un record per la categoria. Si può quindi affermare che sarà il primo smartphone “tutto schermo”. Cheng ha dichiarato che il dispositivo avrà quattro innovazioni tecnologie e 18 tecnologie brevettate.

Alcune di esse dovrebbero riguardare l’auricolare, il sensore di prossimità e il lettore di impronte digitali, probabilmente nascosti sotto lo schermo. Non è chiara invece la soluzione adottata per la fotocamera frontale che non compare nell’immagine. Il telaio potrebbe essere in alluminio e vetro, mentre la dotazione hardware dovrebbe includere un processore Snapdragon 845 e una doppia fotocamera posteriore. Il Vice Presidente di Lenovo ha promesso un’autonomia fino a 45 giorni in standby e ancora 30 minuti di chiamate quando la batteria raggiunge lo 0%.

Oltre allo storage interno, gli utenti potranno sfruttare 4 TB di spazio sul cloud. Il sistema operativo sarà certamente Android 8.1 Oreo, probabilmente personalizzato con l’interfaccia ZUI usata in precedente sugli smartphone ZUK.