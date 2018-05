Miami Street è il nuovo free-to-play di Microsoft

Cristiano Ghidotti,

Si chiama Miami Street ed è il nuovo gioco free-to-play proposto da Microsoft Studios (lo sviluppo è stato curato in collaborazione con la software house Electric Square) per computer con sistema operativo Windows 10. Come si può intuire già dal nome si tratta di un racing game, che fa della gratuità uno dei suoi principali punti di forza. L’altro è rappresentato dai controlli: non servono joypad, volanti né la tastiera, basta un mouse.

Chi desidera metterne alla prova il gameplay può farlo scaricando il titolo direttamente da Microsoft Store, senza alcuna spesa. Nel momento in cui viene pubblicato questo articolo il download risulta non essere ancora attivo per quanto riguarda l’Italia, ma Microsoft ha comunicato che il rollout interesserà presto tutti i paesi.

L’unico requisito consigliato è la presenza delle DirectX 11, non serve altro. Tutto ciò che bisogna fare è premere il tasto del mouse con il giusto tempismo per affondare sul pedale dell’acceleratore o per attivare il freno, seguendo le indicazioni mostrate sullo schermo. Lo Quando si sta per approcciare una curva, ad esempio, viene visualizzata sull’asfalto una scia gialla all’interno della quale rilasciare il pulsante per evitare di andare troppo lunghi con conseguenze facilmente immaginabili.

Miami Street propone ovviamente acquisti in-game per sbloccare veicoli aggiuntivi e potenziamenti, una formula ormai ben collaudata e che è già valsa il successo a numerose uscite free-to-play. Partendo da queste premesse e da un gameplay che strizza l’occhio all’universo mobile, il prodotto sembra puntare a conquistare i casual gamer che su PC sono stanchi di dividersi tra puzzlegame e titoli di qualità discutibile. Non resta che attendere di poter effettuare il download anche nel nostro paese per metterlo così alla prova.