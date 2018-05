Moto Z3 Play, nuove immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

A distanza di poche ore dalla pubblicazione dell’immagine che mostrava lo smartphone e il Moto Mod 5G sono apparse online nuovi press render del Moto Z3 Play che verrà quasi certamente annunciato il prossimo 6 giugno in Brasile. Le foto permettono di vedere meglio il design dello smartphone e la doppia fotocamera posteriore.

La forma del Moto Z3 Play è piuttosto simile a quella dell’attuale Moto Z2 Play, ma ora la cover posteriore è in vetro. La dual camera dovrebbe avere sensori da 12 megapixel, mentre lo schermo da 6 o 6,1 pollici ha una risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e un rapporto di aspetto 18:9. Motorola non ha adottato il notch in nessuno dei recenti smartphone, quindi la cornice superiore è ancora piuttosto visibile. Altra novità è il lettore di impronte digitali sul bordo destro, sotto i pulsanti del volume.

Nelle immagini si possono chiaramente vedere i 16 pin magnetici per il collegamento degli accessori, una dei quali è il Moto Mod 5G. Gli utenti potranno ovviamente utilizzare i moduli già in commercio. La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore octa core Snapdragon 636, affiancato da 4 GB di RAM e 32/64 GB di storage. Per la fotocamera frontale si prevede una risoluzione di 8 megapixel. La batteria avrà probabilmente una capacità di 3.000 mAh e supporterà la ricarica rapida Turbo Power.

Il sistema operativo sarà certamente Android 8.1 Oreo in versione quasi stock. Motorola apporta modifiche minime all’interfaccia e installa poche app proprietarie. L’evento di presentazione è stato organizzato in Brasile, ma lo smartphone arriverà sicuramente anche in Italia.