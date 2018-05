Nokia 8 Sirocco, il top di gamma arriva in Italia

Luca Colantuoni,

HMD Global ha annunciato la disponibilità in Italia del Nokia 8 Sirocco, attuale top di gamma del produttore finlandese. Gli utenti italiani troveranno il dispositivo nei migliori negozi dell’elettronica di consumo. Lo smartphone combina un design ricercato con materiali pregiati e una dotazione hardware di alto livello, tra cui spiccano la doppia fotocamera posteriore e l’audio privo di distorsioni.

Il telaio del Nokia 8 Sirocco è ricavato da un unico blocco di acciaio inossidabile, un materiale più resistente dell’alluminio serie 6000. Il vetro Gorilla Glass 5 avvolge i lati della scocca e copre il 95% dello smartphone. Lo schermo di tipo pOLED ha una diagonale di 5,5 pollici e una risoluzione 2K. La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon 835, affiancato da 6 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria flash UFS 2.1. Il punto di forza è la dual camera posteriore con ottica Zeiss.

Galleria di immagini: Nokia 8 Sirocco, le immagini

HMD Global ha scelto un sensore principale da 12 megapixel, abbinato ad un obiettivo grandangolare, e un sensore secondario da 13 megapixel, abbinato ad un teleobiettivo con zoom ottico 2x. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 5 megapixel. Non mancano la funzionalità Dual-Sight che permette di usare insieme le tre fotocamere e la modalità Pro per l’impostazione manuale dei parametri di scatto. Lo smartphone integra tre microfoni che garantiscono un elevato intervallo dinamico con audio a 24 bit e la registrazione fino a 132 decibel di volume.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, ANT+ e LTE Cat. 12/13 (600/150 Mbps). Sul retro è presente il lettore di impronte digitali. La batteria da 3.260 mAh supporta la ricarica rapida (50% in 30 minuti) e può essere caricata tramite la porta USB Type-C o in modalità wireless (standard Qi). Il sistema operativo è Android Oreo in versione Android One, quindi senza modifiche all’interfaccia. Il prezzo del Nokia 8 Sirocco è 799,99 euro.