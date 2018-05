Pixel 3 e Pixel 3 XL, qualche indizio sul design

Cristiano Ghidotti,

Mancano ancora diversi mesi all’annuncio ufficiale (come sempre fissato per l’autunno), ma gli smartphone a marchio Google di prossima generazione sono già da qualche tempo protagonisti di rumor e indiscrezioni. Pixel 3 e il suo fratello maggiore Pixel 3 XL cercheranno ancora una volta di offrire quanto di meglio può incarnare un dispositivo Android. Oggi parliamo del design, anticipato dalla comparsa online di alcune protezioni per lo schermo.

Una doverosa premessa: non vi è alcuna ufficialità e come sempre accade in questi casi il tutto va preso con le pinze. L’immagine seguente mostra un Pixel 3 con display quasi certamente 18:9 e ampie cornici sia nella parte superiore sia in quella inferiore per ospitare altoparlanti stereo, fotocamera frontale e moduli. Il Pixel 3 XL estende invece la superficie dello schermo quasi fino al limite superiore, ricorrendo però come tanti altri device di fascia alta all’impiego del notch. Anche in questo caso lo spazio tra il bordo inferiore del pannello e la fine del device è tutt’altro che invisibile.

L’ipotesi di poter avere un notch sui Google Pixel di terza generazione è già stata discussa nelle scorse settimane, analizzando la beta pubblica di Android P e l’organizzazione delle icone relative alle notifiche nella parte alta dello schermo. Ovviamente, come già detto, si tratta di rumor non confermati e in questo momento vanno trattati come tali. A livello di prezzi, aspettiamoci device top di gamma, posizionati nella fascia alta del mercato e certamente (ancora una volta) non economici. I tempi della linea Nexus, quando il gruppo di Mountain View proponeva modelli eccellenti con un esborso economico relativamente contenuto, sembrano essere ormai sempre più lontani.