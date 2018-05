Snapchat, la prima Lens che reagisce ai suoni

Floriana Giambarresi,

Snapchat continua ad arricchire la sua app di nuove funzionalità e l’ultima appena introdotta consiste in una particolarissima Lens (maschera) che reagisce ai suoni catturati dall’utente con lo smartphone.

La popolare app social ha già alcuni filtri intriganti con cui divertirsi, ma finora non era mai stato lanciato nulla del genere: è il primo Lens in assoluto infatti a reagire non solo a ciò che vede, ma anche a ciò che sente. Si tratta nello specifico di una maschera brillante, con effetti in stile neon, che si anima a seconda del suono che sente: le orecchie pulsano e brillano, mentre gli occhi si muovono e si ingrandiscono. Il tutto, dando all’utente l’aspetto di un simpatico animale.

Come già avviene per le altre maschere, anche questa può essere indossata virtualmente sfruttando la fotocamera dello smartphone e nello specifico la realtà aumentata, ma non sarà l’unica del genere ad arrivare: infatti, Snapchat ha detto che è solo la prima di più Lens che reagiscono ai suoni. Altre arriveranno infatti durante le prossime settimane.

La nuova funzionalità Lens è già integrata nell’app Snapchat su Android e iOS, disponibile per il download gratuito. Si ricorda che, proprio di recente, in Snapchat per iOS è stato ripristinato il layout originario con chat e snap in ordine cronologico, mentre le storie degli amici sono tornate sul lato destro.