Sony e SanDisk Days: tante offerte su Amazon

Su Amazon sono appena iniziati i Sony Days e i SanDisk Days, ovvero delle offerte speciali legate principalmente agli smartphone della serie Xperia e alle memorie SD e MicroSD delle rispettive compagnie. Dureranno per tutta la settimana e prevedono sconti fino al 40%, anche su prodotti relativamente recenti.

Le offerte lampo, offerte del giorno e promozioni settimanali dureranno fino al 2 giugno, con le prime due che cambieranno continuamente. Per tale motivo, il consiglio è quello di consultare quotidianamente le relative pagine Sony Days e SanDisk Days, così da avere sempre a portata di mano un quadro completo dei prodotti e dispositivi protagonisti degli sconti.

Alcune delle offerte che riguardano tutto il periodo coinvolgono smartphone piuttosto noti al pubblico italiano:

Sony Xperia XZ2 a 619€ (-23%)

Sony Xperia XZ1 a 444€ (-36%)

Sony Xperia XZ Premium a 459€ (-40%)

Sony Xperia XA2 Ultra a 319€ (-26%)

Sony Xperia L2 a 179€ (-22%)

Così come le memorie SanDisk:

SanDisk Extreme PRO 64 GB a 34,99€ (-36%)

SanDisk Extreme microSDXC da 64 GB a 29,99€ (-30%)

SanDisk Ultra Fit Unità Flash da 128 GB a 49,99€ (-29%)

SanDisk Extreme SSD portatile da 500 GB a 169,99€ (-15%).

Come sempre quando si tratta di offerte su Amazon, prezzi e disponibilità possono variare di giorno in giorno. Trattasi però di una buona opportunità per portarsi a casa dei prodotti utili, ora ancora più convenienti.