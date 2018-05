Tesla Model 3 in Europa nella prima metà del 2019

Filippo Vendrame,

La Tesla Model 3 arriverà in Europa e quindi anche in italia entro la metà del 2019. Questa importantissima notizia per tutti coloro che hanno da tempo prenotato questo modello di auto elettrica a guida autonoma è stata data direttamente da Elon Musk attraverso il suo account su Twitter. Il CEO dell’azienda americana ha, infatti, evidenziato come l’espansione internazionale della sua auto inizierà nella prima metà del 2019 con l’arrivo in Europa ed in Asia. Piccolo distinguo per i Paesi dove il posto guida è sulla destra. Questa particolare variante arriverà solo a metà del 2019. Gli inglesi, per esempio, dovranno quindi attenere qualche mese in più.

Le modifiche per adattare la Tesla Model 3 alla guida a destra non richiederanno particolare impegno in quanto l’auto è stata progettata per adeguarsi rapidamente alle specifiche dei diversi Paesi. Grazie al display centrale ed all’assenza di un cruscotto classico, spostare i comandi sulla destra sarà relativamente molto facile. Questo annuncio è ulteriormente importante in quanto significa che i problemi di produzione della Tesla Model 3 sono oramai in via di risoluzione. Si ricorda, infatti, che la produzione dell’auto è iniziata a luglio del 2017 ma che a causa di alcuni colli di bottiglia nella catena di montaggio, la produzione ha accumulato un ritardo di circa 6 mesi.

Attualmente, Tesla riesce a produrre circa 500 auto al giorno con l’obiettivo di arrivare a costruirne 5 mila a settimana per il mese di luglio quando debutteranno le versioni dual motor e Performance.

Tra meno di un anno, dunque, gli europei potrebbero iniziare effettivamente a mettere le mani su questo interessante modello di auto elettrica. Quello che manca all’appello, adesso, è il prezzo. Tesla, infatti, non ha ancora fatto trapelare i costi europei della Tesla Model 3. Guardando al listino americano, comunque, una versione ben accessoriata con batteria a lunga percorrenza potrebbe costare non meno di 65-70 mila euro.