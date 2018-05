TIM Party, premi e sconti per tutti i clienti

Filippo Vendrame,

TIM Party è un nuovo concorso a premi che vuole premiare tutti i clienti TIM, indipendentemente se trattasi di possessori di linea fissa o mobile. Curiosamente, questa ghiotta iniziativa arriva in concomitanza con il debutto di Iliad e della sua super proposta tariffaria. TIM ha previsto subito un regalo per tutti coloro che entreranno in TIM Party. Per gli utenti mobile, l’operatore regalerà immediatamente 10 GB di traffico internet da utilizzare sul proprio dispositivo mobile. Per i clienti di rete fissa, invece, TIM offrirà uno sconto di 5 euro in bolletta.

Accedendo con le credenziali di MyTIM a TIM Party, i clienti dell’operatore si troveranno davanti ad una serie di promozioni accessibili in base al loro profilo. Ci saranno offerte per i nuovi clienti, per quelli più vecchi di uno o cinque anni e per i clienti di rete fissa. Presenti anche piccoli giochi con super premio finale. Provando a cliccare su ogni categoria, i clienti potranno scoprire cosa TIM ha in serbo per loro. Tra i bonus che l’operatore offrirà ai sui clienti si menzionano, per esempio, sconti per l’acquisto di nuovi dispositivi come gli smartphone. Per esempio, per i clienti con più di un anno di anzianità, l’operatore offre uno sconto sul Huawei Mate 10 Pro, 100 minuti di chiamate in regalo e diversi sconti da utilizzare con partner commerciali. TIM evidenzia che le novità di TIM Party non sono finite perché ciclicamente arriveranno nuovi sconti, giochi e promozioni.

Trattasi di un’iniziativa simpatica pensata, sicuramente, con l’obiettivo di fidelizzare la clientela attraverso bonus e regali. Con l’arrivo di Iliad e della sua super tariffa unica, TIM prova a lanciare la carta dei premi per tentare di non farsi sfuggire i clienti.