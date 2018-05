Xiaomi Mi Band 3, annuncio e prezzo previsto

Floriana Giambarresi,

Insieme allo Xiaomi Mi 8 e alla nuova MIUI 10, il 31 maggio la nota azienda cinese lancerà lo Xiaomi Mi Band 3, nuovo dispositivo indossabile dedicato al fitness che sostituirà il Mi Band 2 lanciato nel 2016. Dovrebbe costare meno di 30 euro, poco più del predecessore ma ugualmente conveniente.

La conferma arriva proprio dalla casa produttrice attraverso un teaser lanciato sul sito Weibo, che mostra chiaramente come lo Xiaomi Mi Band 3 sarà annunciato proprio in occasione dell’atteso evento del 31 maggio, in cui si celebrerà l’ottavo anniversario del marchio Mi.

Secondo quanto reso noto dal CEO della società Lei Jun, la compagnia sta testando il nuovo fitness tracker da alcuni mesi e, in base ai test, è risultato di gran lunga migliore rispetto ai due precedenti Mi Band introdotti sul mercato negli scorsi anni.

Si prevede che il Mi Band 3 sia dotato di un display curvo 2.5D e di un design simile al predecessore. Indiscrezioni affermano che Xiaomi potrebbe aver deciso di non introdurre alcun pulsante fisico e che l’indossabile supporterà le connettività Bluetooth e NFC, così come la certificazione IP67 che lo renderà resistente all’acqua e alla polvere. Rapporti recenti avevano anche rivelato che il fitness tracker di nuova generazione potrebbe esser dotato del supporto alle azioni basate sulle gesture, come lo scorrere su e giù con un movimento del dito nell’aria per passare da una funzione all’altra, e verso sinistra e destra per sfogliare gli elementi, senza toccare il display.

Ulteriori dettagli e conferme a riguardo perverranno dunque nella giornata del 31 maggio. È stato già confermato che Xiaomi lancerà anche la nuova interfaccia utente MIUI 10 e lo smartphone Xiaomi Mi 8, mentre si vocifera che in occasione dell’evento l’azienda annuncerà anche un telefono avanzato denominato Xiaomi Mi 8 SE.