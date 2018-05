Filippo Vendrame,

Amazon ha deciso di arricchire ulteriormente il suo programma Amazon Prime lanciando Amazon Prime Reading. Trattasi di un nuovo servizio dedicato all’intrattenimento che consente agli utenti Prime di poter accedere a centina di libri digitali di successo, fumetti e molto altro da leggere attraverso un Kindle (in offerta su Amazon a 69 euro), un tablet Fire (in offerta su Amazon a 69 euro), oppure utilizzando l’app Kindle per iOS e Android. Il tutto senza alcun costo aggiuntivo rispetto ai 36 euro annui previsti dall’abbonamento Prime. Amazon evidenzia che i contenuti proposti attraverso Amazon Prime Reading saranno aggiornati di continuo. Gli utenti Prime, dunque, potranno trovare ebook sempre nuovi da leggere.

Tra i primi libri che saranno accessibili attraverso Amazon Prime Reading si evidenziano Le più belle fiabe di Disney, House of Cards di Micheal Dobbs, le guide viaggi di Lonely Planet e opere di autori best-seller come Roberto Saviano, Banana Yoshimoto, Andrea Camilleri, Mauro Corona e molti altri. Gli iscritti a Prime potranno utilizzare le classiche funzionalità di Kindle anche all’interno di questi libri come “Scorri Pagina” che permette di sfogliare facilmente il libro senza mai perdere il segno. Amazon Prime Reading arricchisce, così, l’offerta del colosso dell’ecommerce del suo programma in abbonamento Prime che diventa sempre più ricco di servizi di valore aggiunto.

Si ricorda, infatti, che Amazon Prime offre, ai sottoscrittori, consegne veloci illimitate oltre all’accesso libero e gratuito a Prime Video, Twitch Prime, Prime Photos e a molto altro ancora. Con l’arrivo della bella stagione e delle vacanze, gli iscritti Prime potranno sfruttare questo nuovo servizio per rilassarsi sotto l’ombrellone leggendo qualche grande classico della letteratura italiana.

Il valore di Amazon Prime è incredibile e, continuando a investire e innovare, saremo in grado di offrire a i nostri clienti ancora più semplicità d’uso, selezione e intrattenimento. Ora l’offerta è ancora più ricca grazie all’arrivo di Prime Reading, che permette ai clienti di accedere a centinaia di libri e fumetti tra cui i best seller come Harry Potter e la Pietra Filosofale di J.K. Rowling, Dove nasce l’arcobaleno di Andrea Caschetto, È un giorno bellissimo di Amabile Giusti o Certi momenti di Andrea Camilleri, senza alcun costo aggiuntivo. Crediamo che i clienti Amazon Prime apprezzeranno l’ampia scelta di libri a disposizione che include tutti i generi letterari, dai thriller psicologici alla saggistica, ai romanzi rosa.

I grandi “divoratori di libri”, comunque, potranno puntare su Kindle Unlimited che permette di avere accesso illimitato ad oltre 1 milione di ebook ad un prezzo di 9,99 euro al mese.

Chi non fosse ancora abbonato ad Amazon Prime potrà provare i benefici di questo programma, compreso il nuovo servizio Amazon Prime Reading, gratuitamente per 30 giorni. Il colosso dell’ecommerce, infatti, regala il primo mese di abbonamento ai nuovi sottoscrittori. Al termine, gli utenti potranno rimanere iscritti, oppure disdire l’abbonamento liberamente senza alcun costo.