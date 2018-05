ASUS ROG Strix, notebook leggeri e potenti

Luca Colantuoni,

Ogni produttore offre una linea di gaming laptop. ASUS vende i suoi notebook con il marchio Republic Of Gamers e da oggi è possibile acquistare in Italia i nuovi Strix GL703 e GL503, rispettivamente con schermo da 17,3 pollici e 15,6 pollici. Tra le caratteristiche più interessanti spiccano il peso contenuto, il sistema di raffreddamento e ovviamente una dotazione hardware di alto livello.

Come i notebook di altri produttori, anche i due Strix hanno un aspetto piuttosto “aggressivo”, evidenziato dai colori nero e rosso. Il telaio è in alluminio spazzolato, un materiale resistente e leggero allo stesso tempo. Il peso dello Strix GL503 è 2,6 Kg, mentre quello dello Strix GL703 supera di poco i 3 Kg. Il modello più grande ha uno schermo full HD da 17,3 pollici (60 o 144 Hz). Stessa risoluzione per il più piccolo, ma la diagonale è 15,6 pollici (120 Hz). Entrambi integrano un processore Intel Core i7-8750H, 32 GB di RAM, SSD da 128 GB, hard disk da 1 TB e scheda video NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 4 GB di memoria GDDR5.

Lo Strix GL703 è disponibile anche con SSD da 256 GB, storage ibrido da 1 TB e schede video NVIDIA GeForce GTX 1060/1070. Il sistema di raffreddamento Anti-Dust Cooling (ADC) elimina la polvere, spingendola fuori dal telaio. Le ventole contribuiscono alla rimozione del calore, mentre le heat pipe raffreddano CPU, GPU e chipset, mantenendo bassa la temperatura durante le sessioni di gioco. La tastiera retroilluminata con tasti WASD evidenziati e tecnologia anti-ghosting assicura il massimo comfort e l’interpretazione corretta dei comandi.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Gigabit Ethernet e Bluetooth 4.1. Sono presenti una porta USB 3.1 Type-C, tre porte USB 3.1 Type-A, una porta USB 2.0, uscite HDMI e mini DisplayPort, slot SD e jack per cuffie/microfono. I prezzi base di Strix GL503 e GL703 sono rispettivamente 1.399 euro (esclusivamente presso ASUS Gold Store) e 1.449 euro.