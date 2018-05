HTC U12+ e Desire 12 in Italia con Concorde

Luca Colantuoni,

HTC ha comunicato l’avvio di una partnership con Concorde per la distribuzione dei suoi smartphone. L’accordo è in vigore da oggi con l’arrivo in Italia del nuovo Desire 12. Nel corso delle prossime settimane sarà possibile acquistare il Desire 12+ e il top di gamma HTC U12+, annunciato solo da pochi giorni. Gli ultimi due modelli saranno disponibili anche sul sito ufficiale del produttore taiwanese, dove gli iscritti ad HTC Club potranno usufruire di uno sconto del 10%.

Eric Matthes, Vice Presidente di HTC per l’Europa Occidentale ha dichiarato: «Siamo felici di questa nuova partnership con Concorde e felici di ritornare nei negozi italiani. L’elevata qualità dei nostri prodotti ci spinge a ricercare modelli distributivi eccellenti e competitivi che si sposino perfettamente con le nostre linee strategiche. La nuova partnership ci permette di elevare ulteriormente lo standard della nostra offerta, consentendoci di portare i prodotti HTC in maniera capillare sul territorio italiano».

Massimo Viale, CEO e General Manager di Concorde, ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di riprendere a distribuire questo brand a cui siamo particolarmente affezionati. HTC è un marchio storico della telefonia ed è stato protagonista di numerose innovazioni tecnologiche. Si è da sempre contraddistinta per la grande qualità dei propri device apprezzati anche per l’esclusivo design. Tutte caratteristiche presenti nel nuovissimo U12+ appena presentato. Siamo certi che HTC saprà stupirci ancora, nel prossimo futuro, con ulteriori innovazioni che rivoluzioneranno questo mercato».

I Desire 12 e 12+ sono stati annunciati a fine marzo. Entrambi hanno un telaio in vetro acrilico e uno schermo 18:9 con risoluzione HD+ (1440×720 pixel): 5,5 pollici per Desire 12 e 6 pollici per Desire 12+. Quest’ultimo ha inoltre una doppia fotocamera posteriore e una batteria di maggiore capacità. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo con interfaccia HTC Sense. Il prezzo del HTC Desire 12+ è 259,99 euro, mentre il Desire 12 con 3 GB di RAM e 32 GB di storage costa 199,99 euro.

Galleria di immagini: HTC Desire 12 e 12+, immagini degli smartphone

Il top di gamma HTC U12+ possiede invece un telaio in alluminio e vetro (design Liquid Surface), schermo da 6 pollici, processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 64 GB di storage e quattro fotocamere. Lo smartphone è attualmente disponibile in preordine sul sito HTC Italia al prezzo di 799,00 euro. Le informazioni sulla disponibilità attraverso Concorde verranno comunicate nelle prossime settimane.