Iliad, come verificare la copertura

Filippo Vendrame,

Iliad è sbarcato in Italia nella giornata di ieri annunciando una tariffa davvero eccezionale che offre molti contenuti ad un prezzo davvero estremamente basso. Una delle domande che gli utenti potenzialmente interessati a passare al nuovo operatore si stanno facendo in queste ore è sulla capillarità della rete di Iliad sul territorio italiano. Trattandosi di un nuovo operatore, molti temono che la sua rete possa non essere capillare come quella degli altri principali player del mercato italiano.

All’interno del sito di Iliad è disponibile un comodo tool che permette di verificare il livello di copertura della rete. Un tool che al momento sembra non funzionare correttamente, con la mappa che dopo pochi istanti scompare dando errore. Tuttavia, lo strumento permette di verificare, nei pochi istanti in cui funziona, che la copertura nazionale dell’operatore è estremamente capillare. Questo non deve stupire. Infatti, Iliad non è partito realmente da zero. La società ha acquistato le antenne e le frequenze in eccedenza derivate dalla fusione tra Wind e 3 Italia. Inoltre, il nuovo operatore sta ampliando direttamente questa rete e laddove non disponga di copertura diretta offre ai suoi clienti la possibilità di appoggiarsi direttamente all’infrastruttura di Wind Tre.

Questo significa che la copertura nazionale è garantita e che non si dovrebbero presentare grossi problemi di rete. Piuttosto, il tool fa trasparire che Iliad è un po’ indietro per quanto riguarda la copertura 4G se confrontato con i maggiori player del mercato come TIM e Vodafone. Anche in questo caso non c’è da stupirsi. Iliad, come detto, è partito dalle basi della rete Wind Tre che ancora oggi non dispone di una rete 4G capillare come quella di Vodafone e di TIM.

Il nuovo operatore, comunque, sta investendo molto per potenziare la sua rete perché punta molto sul 4G per offrire ai suoi clienti un accesso veloce alla rete.

Del resto, la sua offerta punta proprio molto sulla connettività dati. La tariffa unica di Iliad include ben 30GB di traffico che gli utenti potranno utilizzare liberamente per navigare su Internet. Oltre ai 30GB, il nuovo operatore offre chiamate e SMS illimitati. In Europa, i clienti potranno contare anche su ulteriori 2GB di traffico dati oltre a disporre sempre di chiamate e SMS illimitati. Il tutto, a soli 5,99 euro al mese ma solo per il primo milione di sottoscrittori.