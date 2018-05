La Moto G6 Family arriva in Italia

Cristiano Ghidotti,

La linea Moto G, giunta in questo 2018 alla sua sesta generazione, è nata con l’obiettivo dichiarato di offrire smartphone dall’elevato rapporto qualità-prezzo, accessibili economicamente, ma senza troppi compromessi dal punto di vista del design e delle funzionalità. Una strategia di enorme successo che ha portato il gruppo a vendere oltre 70 milioni di unità a livello globale. I nuovi Motorola Moto G6 non fanno eccezione: presentati nel mese di aprile in occasione di un evento organizzato in Brasile, fanno in questi giorni il loro debutto in Italia.

Moto G6, G6 Plus e G6 Play

Tre i modelli proposti: il Moto G6 che si colloca a metà strada in termini di prezzo e specifiche, il Moto G6 Plus che rappresenta il top della gamma e Moto G6 Play offerto con l’esborso economico più contenuto. Ad accomunarli sono la dotazione del sistema operativo Android 8.0 in versione quasi stock (poche le personalizzazioni e le app aggiuntive) e le Moto Experiences che migliorano l’utilizzo dei dispositivi facendo ricorso all’intelligenza artificiale. Di seguito le principali caratteristiche dei tre smartphone.

Moto G6: display 18:9 da 5,7 pollici Full HD+, cover posteriore con Gorilla Glass 3 con rivestimento idrorepellente, processore Snapdragon 450, 3 o 5 GB di RAM, 32 o 64 GB di storage e batteria da 3.000 mAh;

Moto G6 Plus: display 18:9 da 5,9 pollici Full HD+, scocca posteriore in vetro 3D e con rivestimento idrorepellente, processore Snapdragon 630, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 12 e 5 megapixel e batteria da 3.200 mAh;

Moto G6 Play: display 18:9 da 5,7 pollici HD+, cover in vetro polimerico, processore Snapdragon 430, 3 GB di RAM, 32 GB di storage, fotocamera posteriore da 13 megapixel e batteria da 4.000 mAh.

Prezzi e disponibilità

Il modello Moto G6 è già disponibile in Italia dal 28 maggio, distribuito in esclusiva da Amazon, ad un prezzo consigliato di 269,00 euro, mentre Moto G6 Plus farà il suo debutto nel nostro paese all’inizio di giugno a 299,00 euro e infine Moto G6 Play arriverà a metà giugno a 199,00 euro. Di seguito una galleria con le immagini di tutti i modelli e delle relative colorazioni.