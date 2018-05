Una nuova console Intellivision è in arrivo

Floriana Giambarresi,

Lo storico marchio Intellivision rivivrà con una nuova console, i cui dettagli saranno rivelati l’1 ottobre. Non si tratterà di una concorrente diretta di PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch, ma offrirà un inedito design, un approccio al gioco nuovo e introdurrà il concetto di semplicità, convenienza, famiglia e divertimento.

Il ritorno del brand è affidato al presidente dell’azienda Tommy Tallarico, diventato una figura familiare nel mondo dei videogiochi negli ultimi due decenni. La prima piattaforma Intellivision a 16-bit (creata da Mattel Electronics) debuttò nel lontano 1979, ai tempi di un mercato dominato da Atari: prima di PlayStation contro Xbox, prima ancora di Nintendo vs Sega, c’era Atari vs. Intellivision. Ora, dato che Tallarico vede «un enorme buco nel mercato attuale pensato per le famiglie», la compagnia è intenzionata a rilanciarsi con un nuovo hardware e 10 giochi al lancio; la console fungerà anche da emulatore per i giochi classici di Intellivision degli anni ’80.

Il nome della nuova console Intellivision non è ancora noto ed è difficile immaginare cosa aspettarsi da questo ritorno. Decidere di non competere con le tre big del segmento videoludico è una mossa intelligente, così come appellarsi al mercato mainstream coinvolgendo anche quelle persone che non si considerano videogiocatori.

Per ulteriori dettagli specifici si dovrà attendere l’1 ottobre. Nel frattempo, Tallarico ha reclutato alcuni membri del team dell’Intellivision originale per questo rilancio ed è inoltre stato aperto un sito ufficiale ove è possibile iscriversi per ricevere tutti gli aggiornamenti direttamente da Intellivision Entertainment. Inoltre, i primi 100.000 iscritti avranno l’opportunità di acquistare una versione della console in edizione limitata che sarà impossibile trovare altrove.