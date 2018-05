Omen 15 Laptop, nuovo modello più potente

Luca Colantuoni,

A distanza di circa un anno dal precedente aggiornamento, HP ha svelato il nuovo gaming laptop Omen 15. Il produttore statunitense ha ridotto le dimensioni complessive e integrato i recenti processori Intel di ottava generazione. Altri cambiamenti riguardano il layout della tastiera e la posizione delle porte. Insieme al notebook sono stati annunciati vari accessori, tra cui mouse, cuffie e tastiera esterna.

La nuova versione possiede un design simile al vecchio modello, ma sono state apportate diverse modifiche al telaio per ridurre l’ingombro e aumentare la portabilità. Larghezza e profondità sono diminuiti del 7,4% e 4,6%, rispettivamente, mentre i pulsanti direzionali sono ora sulla stessa riga della barra spaziatrice. Le cornici laterali hanno uno spessore di 7,03 millimetri contro i precedenti 20,10 millimetri, mentre quella superiore è stata ridotta da 18,86 a 12,79 millimetri. HP ha inoltre migliorato il sistema di raffreddamento, utilizzando una ventola con lame di maggiori dimensioni.

Galleria di immagini: Omen 15 Laptop, immagini del notebook

Omen 15 Laptop possiede uno schermo da 15,6 pollici. Gli utenti possono scegliere risoluzioni full HD a 1080p/60Hz, 1080p/144Hz o 4K/60Hz, alcune con tecnologia NVIDIA G-Sync. La dotazione hardware comprende processori Intel Core di ottava generazione (Core i5-8300H e Core i7-8750H), fino a 32 GB di RAM, SSD PCIe NVMe M.2 da 128/512 GB, hard disk da 1 TB, scheda video NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/1060/1070. La tastiera è retroilluminata con LED RGB a due o quattro zone. Altre caratteristiche importanti per un gaming laptop sono gli altoparlanti stereo con amplificatore dedicato e la tecnologia DTS Headphone:X per le cuffie.

Sono inoltre presenti tre porte USB 3.0 Type-A, una porta USB 3.1 Type-C, porta RJ-45, jack per microfono e cuffie, card reader multiformato, uscite mini DisplayPort e HDMI 2.0. Il pannello inferiore può essere facilmente rimosso per sostituire SSD, hard disk e RAM. Il prezzo della configurazione base è 999 euro. Il notebook arriverà in Europa a giugno.