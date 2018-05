I nuovi TV QLED di Samsung arrivano in Italia

Cristiano Ghidotti,

Presentati in occasione dell’evento First Look andato in scena a New York nel mese di marzo, i nuovi TV QLED di Samsung sono oggi disponibili sul mercato italiano. Li abbiamo osservati in azione presso la Samsung Smart Home di Milano, nel corso di una giornata organizzata in partnership con Jannelli&Volpi, azienda italiana leader nel settore della carta da parati, che ha fornito diversi wallcovering studiati per esaltare la funzionalità Ambient Mode.

Samsung TV QLED 2018

Ambient Mode è una delle novità più importanti e interessanti tra quelle introdotte da Samsung nella linea di TV QLED per questo 2018: consente al pannello di adattarsi in modo armonioso alla parete retrostante, fondendosi così con lo spazio domestico che lo circonda. L’operazione viene eseguita attraverso la rinnovata applicazione SmartThings (che tra le altre cose trasforma il televisore in uno hub per il controllo della smart home): si effettua la scansione della parete e il software in automatico ricrea un pattern da utilizzare come background. In alternativa è possibile visualizzare animazioni o le ultime notizie provenienti dal feed sempre aggiornato di UPDAY.

A questo si aggiunge la tecnologia One Invisible Connection: un solo cavo sottile e realizzato in teflon, resistente al calore, per connettere il televisore al box esterno così da effettuare il trasferimento dati e l’alimentazione in modo discreto, quasi invisibile. Queste le parole di Francesco Leveque, marketing director divisione Audio Video di Samsung Electronics Italia.

Con la nostra nuova linea di TV vogliamo ridefinire il concetto stesso di televisore. Progettati per soddisfare tutte le possibili esigenze dei nostri clienti, i QLED TV 2018 garantiscono un’esperienza visiva straordinaria e una semplicità di utilizzo sorprendente. La nostra gamma di prodotti 2018 comprende veramente i televisori più innovativi e sofisticati che abbiamo realizzato finora, progettati per il consumatore di oggi, attento all’estetica del proprio spazio.

Diverse le opzioni di instalazione: con la staffa No Gap Wall-Mount per appendere il TV alla parete, con Tower Stand che lo mantiene in posizione verticale così da poterlo ruotare oppure con Studio Stand che lo trasforma in un oggetto d’arte.

Ovviamente nulla è stato lasciato al caso in termini di qualità dell’immagine: il sistema Quantum Dot offre colori intensi e dettagli profondi. Garantito il supporto alla tecnologia HDR10+ con il 100% del volume colore riprodotto. Ancora, i pannelli hanno ottenuto la conformità agli standard 4K Ultra High-Definition della Consumer Electronics Association. Tutto questo senza dimenticare il Direct Full Array del modello top di gamma Q9FN costituito da una struttura LED distribuita su tutta la superficie per gestire in modo accurato l’illuminazione.

Focalizzando l’attenzione sull’audio, Samsung propone la Soundbar HW-N650 con connessione Bluetooth e tecnologia Acoustic Beam che simula l’uscita del suono dal punto esatto del pannello in cui si svolge l’azione e la Soundbar HW-N400, più potente in termini di resa sonora, ma senza compromessi in termini di ingombro.

Prezzi e disponibilità

I modelli della gamma 2018 sono acquistabili in Italia già da qualche settimana, su tutto il territorio nazionale. Di seguito riportiamo i prezzi di lancio così come mostrati sul sito ufficiale Samsung.

QLED TV 75″ Flat Serie 9 Q9FN 2018: 5.999,00 euro;

QLED TV 65″ Flat Serie 9 Q9FN 2018: 3.999,00 euro;

QLED TV 55″ Flat Serie 9 Q9FN 2018: 2.999,00 euro;

QLED TV 65″ Flat Serie 8 Q8FN 2018: 3.399,00 euro;

QLED TV 65″ Curved Serie 8 Q8CN 2018: 3.499,00 euro;

QLED TV 55″ Curved Serie 8 Q8CN 2018: 2.499,00 euro;

QLED TV 55″ Flat Serie 8 Q8FN 2018: 2.399,00 euro;

QLED TV 75″ Flat Serie 7 Q7FN 2018: 4.499,00 euro;

QLED TV 65″ Flat Serie 7 Q7FN 2018: 2.999,00 euro;

QLED TV 55″ Flat Serie 7 Q7FN 2018: 2.199,00 euro;

QLED TV 75″ Flat Serie 6 Q6FN 2018: 3.999,00 euro;

QLED TV 65″ Flat Serie 6 Q6FN 2018: 2.599,00 euro;

QLED TV 55″ Flat Serie 6 Q6FN 2018: 1.499,00 euro;

QLED TV 49″ Flat Serie 6 Q6FN 2018: 1.299,00 euro.