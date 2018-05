Sony Days of Play: una PS4 blu e oro e tanti sconti

Floriana Giambarresi,

Sony annuncia il ritorno dei Days of Play, iniziativa al via dall’8 al 18 giugno con l’obiettivo di offrire tantissimi sconti su hardware, giochi, accessori e servizi. Oltre alle offerte, il colosso nipponico sta anche rilasciando una nuova PlayStation 4 in edizione limitata, di colore blu e con le inconfondibili icone PlayStation in color oro brillante.

La Limited Edition della PS4 in occasione dei Days of Play (link) ha un grande simbolo PlayStation d’oro nella parte superiore della console e comprende un disco fisso da 500 GB e due controller wireless DualShock 4, anche questi personalizzati ad hoc. Per l’iniziativa, la console sarà venduta al prezzo di 299 euro. Questa edizione speciale è accompagnata da una serie di offerte legate alle periferiche hardware, tra cui le cuffie Platinum wireless e una gamma di controller DualShock 4. A disposizione anche sconti sul PlayStation VR starter pack, affiancato da promozioni legate a diversi software tra cui Farpoint e Starblood Arena.

Restando in tema di software, per I Days of Play non possono mancare grandi offerte sui giochi, nello specifico esclusive PS4 come l’acclamato God of War, Horizon Zero Dawn e Shadow of the Colossus ma anche titoli di terze parti come Call of Duty: WWII, Far Cry 5, Assassin’s Creed Origins e il campione di incassi Grand Theft Auto V. Le promo comprenderanno anche il servizio su abbonamento PlayStation Plus.

Curioso come i Days for Play si sovrapporranno all’E3 2018, la più grande kermesse al globo dedicata al settore dei videogiochi in cui arriveranno numerosi annunci da parte di Sony ma anche delle compagnie rivali e partner, che avrà luogo a Los Angeles dal 9 al 14 giugno. Secondo Jim Ryan, Vicepresidente e Head of Global Sales & Marketing di SIE: