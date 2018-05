Facebook Messenger, sondaggi nelle Storie

Filippo Vendrame,

Facebook aveva annunciato alcuni importanti cambiamenti allo scorso appuntamento F8 2018 tra cui un completo restyling di Messenger. Adesso, il social network ha introdotto un’ulteriore novità alla sua applicazione di messaggistica e, nello specifico, ha iniziato a rendere disponibili i sondaggi all’interno delle Storie di Messenger. In questo modo sarà più semplice per gli utenti aggiornare il loro stato e porre una domanda ai loro amici.

I sondaggi non sono una novità in Facebook in quanto sono già disponibili da tempo sia nelle chat di Messenger che nelle Storie di Facebook ed Instragram. Dunque, l’introduzione di questa possibilità all’interno delle Storie di Messenger ha pienamente senso e vede solamente Facebook voler rendere disponibile questo strumento davvero a tutti i suoi utenti. Adesso, dunque, gli iscritti a Messenger potranno porre domande ai loro amici senza dover, per forza, avviare chat di gruppo. Creare un sondaggio all’interno delle Storie di Messenger è davvero molto facile.

Tutto quello che gli utenti dovranno fare è inserire l’adesivo dedicato ai sondaggi nella Storia e posizionarlo in un qualsiasi punto della foto. Successivamente, Messenger chiederà di inserire la domanda del sondaggio e le relative risposte che gli altri utenti potranno scegliere. Una volta che la Storia sarà condivisa, gli utenti potranno iniziare a rispondere al sondaggio.

Gli utenti potranno scoprire in tempo reale anche le percentuali delle risposte che gli altri iscritti hanno scelto e nel caso volessero commentare il sondaggio, oltre a scegliere una delle risposte, potranno farlo semplicemente aggiungendo un commento alla Storia ed aprendo, quindi, una chat con l’utente.

Per poter disporre di questa nuova funzionalità è fondamentale disporre dell’ultima versione dell’applicazione di Facebook Messenger per iOS ed Android. I sondaggi rimarranno disponibili per 24 ore, cioè per il “periodo di vita” delle Storie.