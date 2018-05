Fallout 76: si torna nel Vault

Cristiano Ghidotti,

A meno di un paio di settimane dall’inizio dell’E3 2018, Bethesda ha sganciato la bomba: online il trailer di presentazione per Fallout 76, progetto dalla natura e dall’ambientazione ancora misteriose. Non è chiaro se si tratterà di un nuovo titolo legato alla saga principale oppure di uno spin-off. Nessuna conferma nemmeno sul gameplay, anche se tutto sembra puntare verso una marcata componente multiplayer.

Il filmato si sviluppa in poco più di un minuto e mezzo, senza mai mostrare indizi concreti se non una serie di oggetti e solo in chiusura quello che dovrebbe essere il protagonista. L’attenzione è concentrata sul Vault e sugli oggetti che lo popolano. In apertura compare la data 27 ottobre 2102 e in sottofondo suona il brano “Take Me Home, Country Roads” di John Denver, un grande classico del 1971, qui proposto in una versione inedita con tutta probabilità realizzata e registrata per l’occasione (non è noto il nome dell’interprete). Una voce fuori campo parla di ricostruzione, dunque potrebbe essere questa la missione da affrontare.

Quando la guerra è finita e la polvere radioattiva si è posata, è ora di ricostruire. Nel Vault 76, il nostro futuro inizia ora.

L’appuntamento è fissato per la conferenza di Bethesda all’E3 2018 di Los Angeles, che andrà in scena nella giornata dell’11 giugno quando in Italia saranno le 3:30 di notte. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su YouTube e Twitch per scoprire di più su Fallout 76. Stando a quanto riportato da Kotaku, potrebbe trattarsi di un online survival RPG, sviluppato dal nuovo team di Bethesda al lavoro ad Austin (Texas) e in passato conosciuto come BattleCry Studio. Si ricorda che il Vault 76, nella serie, è quello dedicato all’analisi degli esperimenti della Vault-Tec e che è stato progettato per essere operativo per vent’anni ospitando 500 persone.