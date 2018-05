Huawei Watch 2 (2018), schermo AMOLED e 4G

Luca Colantuoni,

Come previsto due settimane fa, Huawei ha annunciato un nuovo smartwatch basato su Wear OS. Il Watch 2 (2018) è sostanzialmente un aggiornamento del precedente modello, con il quale condivide diverse specifiche. La principale differenza è rappresentata dalla presenza di una eSIM.

Il Watch 2 (2018) possiede una cassa in acciaio inossidabile, un cinturino in silicone e una ghiera in ceramica, all’interno della quale sono state inserite le antenne per la connettività wireless. L’orologio digitale ha ricevuto la certificazione IP68, quindi può essere indossato anche in acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti. La dotazione hardware comprende uno schermo AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione di 390×390 pixel, processore Snapdragon Wear 2100, 768 GB di RAM e 4 GB di memoria flash. La batteria da 420 mAh garantisce un’autonomia di un giorno (12 ore in più se il 4G è disattivato).

Huawei offre tre versioni dello smartwatch: solo Bluetooth 4.1 e WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth + WiFi + LTE con eSIM e Bluetooth + WiFi + LTE con nano SIM. Tutti integrano il GPS e il chip NFC per i pagamenti mobile. Sono inoltre presenti altoparlante, due microfoni, cardiofrequenzimetro, bussola, accelerometro, giroscopio, barometro e sensore di luce ambientale.

Il sistema operativo è Wear OS 2.0. I prezzi sono 1.988 yuan (eSIM), 1.888 yuan (nano SIM) e 1.688 yuan (Bluetooth). Al momento lo smartwatch può essere acquistato solo in Cina. Non è noto se arriverà anche in Europa.