Oppo arriva in Italia

Cristiano Ghidotti,

A pochi giorni di distanza dal debutto di Xiaomi nel nostro paese, un altro celebre brand dell’universo mobile si appresta a esordire in Italia: stiamo parlando di Oppo. Per dirla tutta, sarebbe più corretto parlare di un ritorno, considerando che fino a un anno fa circa il marchio era commercializzato in tutta Europa attraverso lo store Oppostyle, poi improvvisamente chiuso.

Non ci sono al momento informazioni precise sull’iniziativa, ma un post condiviso su Facebook (riportato di seguito) e l’apertura di un nuovo sito dedicato al nostro territorio fanno ipotizzare che tutto avverrà in tempi piuttosto brevi. In entrambi i casi l’immagine utilizzata è una fotografia della Galleria Vittorio Emanuele di Milano, a suggerire come sarà anche in questo caso il capoluogo lombardo la location scelta per la presunta apertura di un punto vendita. Non è per ora chiaro nemmeno quali saranno i dispositivi proposti all’utenza italiana da un’azienda che definisce se stessa leader per quanto riguarda i selfie.

Oppo è un’azienda giovane, dinamica e attenta alla qualità dei prodotti, già presente in 31 mercati e oggi pronta a farsi conoscere in Italia. I nostri progetti per il Bel Paese sono ambiziosi, e non vediamo l’ora di svelarvi i prodotti in arrivo a breve e le loro caratteristiche.

Ciao Italia!Noi di OPPO siamo impazienti di mostrarvi chi siamo e cosa stiamo creando. Vieni a scoprirlo! https://www.oppo.com/it #OPPOItalia #OPPO #CreativeOpportunity Posted by OPPO Mobile Italia on Wednesday, May 30, 2018

Con sede a Guangdong, in Cina, Oppo è di fatto la parent company di OnePlus. Entrambi i brand, insieme a Vivo, sono commercializzati dalla multinazionale BBK Electronics, ad oggi il secondo produttore di smartphone al mondo per numero di unità vendute.