Volantino MediaWorld, Huawei P10 Lite a 199 euro

MediaWorld ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte che rimarrà valido sino al prossimo 6 giugno. Un volantino intitolato “I maghi della tecnologia” che fa già ben capire che il contenuto è tutto incentrato su prodotti di elettronica ad alto tasso di tecnologia. Dunque, la catena di elettronica proporrà in questo volantino molti smartphone, tablet pc, droni, console, televisori, gadget, computer e moltissimo altro ancora.

Tra gli smartphone spicca, per esempio, il Huawei P10 Lite, un prodotto di fascia media molto interessante che la catena di elettronica propone ad un prezzo davvero concorrenziale di appena 199 euro. Sempre tra gli smartphone, MediaWorld propone il Huawei P20 Lite a 329 euro, l’LG Q6 a 199 euro, l’iPhone 8 64GB a 699 euro e l’iPhone X 256GB a 1249 euro. Da segnalare anche il debutto del nuovissimo Samsung Galaxy A6+ a 369 euro. Tra i tablet pc, invece, la catena di elettronica propone l’ottimo Apple iPad 2018 WiFi 4G con 32GB di memoria interna a 449 euro. Molte anche le proposte per chi stesse cercando un nuovo computer con il sistema operativo Windows 10. Per esempio, MediaWorld propone il notebook HP Pavilion 15-ck030nl con processore Intel Core i7, 16GB di RAM e SSD da 512GB al prezzo di 999 euro.

Per gli amanti del gaming, nel nuovo volantino spicca il bundle comprensivo della console Xbox One S 1TB con un gioco al prezzo di appena 249 euro. Per chi ama la fotografia professionale, MediaWorld propone la reflex Canon EOS 200D al prezzo di 599 euro. Tantissimi anche i televisori per chi intende trasformare il salotto in una sala cinematografica. Per esempio, il modello SAMSUNG UE49MU6220KXZT con schermo da 49 pollici 4K è venduto al prezzo di 479 euro.

Non mancano poi molti gadget come il drone DJI Mavic Pro a 899 euro, oppure gli hoverboard e tanti accessori per i PC.