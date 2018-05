Windows 10 April 2018 Update, debutto record

Filippo Vendrame,

Windows 10 April 2018 Update è già presente sul 50% dei dispositivi Windows 10. Trattasi di una velocità di diffusione davvero da record se si pensa che l’ultimo grande aggiornamento funzionale del sistema operativo di Microsoft è stato rilasciato appena un mese fa. I dati sulla rapidissima adozione da parte degli utenti di Windows 10 April 2018 Update arrivano da AdDuplex che ha pubblicato il suo consueto report mensile sullo stato di salute di Windows 10.

La partenza “sprint” di Windows 10 April 2018 Update non deve, in realtà, stupire troppo. Rispetto al passato, Microsoft ha deciso di cambiare il suo metodo di distribuzione consentendo subito a tutti di poter aggiornare il loro PC all’ultima declinazione di Windows 10. In passato, invece, l’upgrade veniva distribuito a scaglioni, attraverso un rilascio progressivo nel tempo ad un numero sempre maggiore di dispositivi. L’immediata disponibilità di Windows 10 April 2018 Update ha quindi fatto in modo che gli utenti potessero effettuare immediatamente in massa l’aggiornamento. Effettivamente, AdDuplex ha sottolineato che dallo scorso report gli utilizzatori di Windows 10 Fall Creators Update sono calati dal 92,1% al 43%. Trattasi di un chiaro indicatore che tutti questi utenti sono passati immediatamente all’ultima declinazione di Windows 10.

Anche le più vecchie declinazioni del sistema operativo di Microsoft hanno evidenziato un calo della loro base utenti ma molto più contenuto rispetto a quello di Windows 10 Fall Creators Update.

L’alto tasso di adozione di Windows 10 April 2018 Update è confermato anche a livello dei produttori di PC. In particolare, i computer Dell e MSI sono quelli che più di tutti hanno effettuato l’aggiornamento alla nuova piattaforma.

Molto bene anche i Surface di Microsoft, tranne i vecchi Surface 3 e i nuovi Surface Laptop i cui utenti sono ancora indietro con l’adozione di Windows 10 April 2018 Update.

La velocità con cui gli utenti stanno aggiornando i loro PC a Windows 10 April 2018 Update è sicuramente un dato importante per Microsoft. Grazie a questa rapidità, le persone potranno immediatamente disporre di tutte le ultime soluzioni che il gigante del software ha progettato, soprattutto in ambito di sicurezza.