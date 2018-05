Xiaomi Mi Band 3, waterproof con schermo OLED

Luca Colantuoni,

Il protagonista dell’evento organizzato a Shenzhen è stato ovviamente il Mi 8, ma Xiaomi ha presentato anche l’interfaccia MIUI 10, Mi TV da 45 pollici, Mi VR Standalone e Mi Band 3. Quest’ultima è la terza generazione del popolare fitness tracker che ha permesso al produttore di entrare nella top 5 mondiale.

Il design del Mi Band 3 è piuttosto simile a quello del precedente modello, ma Xiaomi ha modificato leggermente la forma per migliorare il comfort e scelto un materiale plastico che ridurre il rischio di allergie. Il modulo principale può essere ovviamente rimosso e inserito in cinturini di diverso colore (nero, rosso e blu). Il fitness tracker è waterproof, quindi può essere indossato in acqua fino ad una profondità di 50 metri. Lo schermo OLED touch da 0,78 pollici ha una risoluzione di 128×80 pixel. Nella parte inferiore è presente un pulsante che permette di eseguire diverse azioni, tra cui rifiutare le chiamate.

La dotazione hardware comprende inoltre vari sensori per il monitoraggio dei parametri durante l’attività sportiva, tra cui la frequenza cardiaca, il modulo Bluetooth 4.2 per il collegamento allo smartphone e la batteria da 110 mAh che garantisce un’autonomia fino a 20 giorni in standby. Gli utenti potranno acquistare anche una versione con chip NFC per i pagamenti mobile.

Il Mi Band 3 pesa solo 20 grammi (8,5 grammi senza cinturino). Sarà disponibile in Cina dal 5 giugno, ma quasi certamente arriverà anche in Italia. Il prezzo è 169 yuan. Il modello con chip NFC verrà distribuito a settembre ad un prezzo di 199 yuan.