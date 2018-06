Aggiornamenti per Panasonic Lumix GH5, GH5S e G9

Cristiano Ghidotti,

Tre aggiornamenti per altrettante fotocamere del catalogo mirrorless offerto da Panasonic. Il produttore nipponico ha dato il via nei giorni scorsi al rilascio di nuovi firmware per i modelli Lumix GH5, Lumix GH5S e Lumix G9, introducendo così nelle tre macchine alcune funzionalità inedite che vanno a migliorare l’esperienza di utilizzo.

Lumix GH5: firmware 2.3

L’arrivo del firmware 2.3 (download) porta sulla Lumix GH5 prestazioni AF migliorate (sistema di tracking potenziato per un soggetto durante la ripresa video), L. Monochrome D con Effetto Grana, Live View Boost per riprodurre immagini più chiare di quelle catturate sullo schermo del mirino e sul monitor LCD, MF Assist per un focus manuale ancora più preciso con ingrandimento fino a 20x, modalità Notte con informazioni in rosso per evitare il disturbo della luce bianca durante gli scatti notturni, Like 709 e miglioramenti V-LogL (necessaria la licenza del software di aggiornamento DMW-SFU1, venduta separatamente) e qualità del suono migliorata attraverso un’ottimizzazione delle prestazioni del microfono.

Lumix GH5S: firmware 1.1

Passando alla Lumix GH5S, il firmware 1.1 (download) introduce prestazioni AF migliorate nelle condizioni di scarsa illuminazione o di basso contrasto, L. Monochrome D ed Effetto Grana, qualità del suono migliorata con eliminazione del rumore interno e maggior controllo sulle impostazioni video (Vector Scope può essere visualizzato sullo schermo mentre si regola il bilanciamento del bianco).

Lumix G9: firmware 1.1

Infine, sulla Lumix G9 il firmware 1.1 (download) offre prestazioni AF migliorate per il tracking di un soggetto durante la ripresa video, L. Monochrome D con Effetto Grana, Live View Boost, MF Assist (come già visto per GH5), modalità ad alta risoluzione potenziata con ampliamento della gamma di diaframmi (da f/8 a f/11) e qualità del suono migliorata.