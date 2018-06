Apple Watch Series 4 con schermo edge-to-edge?

Floriana Giambarresi,

Pare che il nuovo Apple Watch Series 4 sarà dotato di uno schermo edge-to-edge per la prima volta in assoluto, in entrambe i modelli che dovrebbero pervenire sul mercato entro l’anno. Lo rivela un rapporto appena condiviso da Bloomberg, a firma Mark Gurman, che in passato ha anticipato accuratamente delle caratteristiche in arrivo sui nuovi prodotti con la mela morsicata.

Si apprende nello specifico che entrambe i modelli di Apple Watch 4 arriveranno nei negozi con display più grandi rispetto a quanto visto con l’iterazione attuale, Apple Watch Series 3. Tuttavia, gli utenti dovrebbero essere comunque in grado di utilizzare i cinturini intercambiabili già in commercio anche sul dispositivo indossabile di nuova generazione, il che suggerisce che il prossimo smartwatch sarà dunque compatibile con le dimensioni da 38mm e 42mm dei cinturini esistenti.

Non è chiaro se la Serie 4 sarà più sottile o più leggera, o quanto cambierà la sua forma generale, ma Apple Watch ha essenzialmente sfoggiato lo stesso design sin dal suo debutto, dunque non sarebbe sorprendente vedere delle innovazioni a livello del look. Non si conoscono ulteriori dettagli sul progetto, infatti secondo quanto diramato Apple sta lavorando su:

un paio di nuovi Apple Watch che mantengono le dimensioni complessive dei modelli attuali, ma includono schermi leggermente più grandi, edge-to-edge, secondo una persona che conosce lo sviluppo del prodotto. Questi cambiamenti saranno i miglioramenti esterni più importanti da quando il Watch è stato lanciato circa tre anni fa.

Avere a disposizione uno schermo edge-to-edge significherebbe poter fruire di uno spazio aggiuntivo che renderebbe i messaggi più facili da leggere, le fotografie più grandi, così come le icone e il resto dei contenuti. Con la WWDC 2018 ormai dietro l’angolo, è possibile che pervengano novità in tal senso anche se appare più probabile che l’annuncio di Apple Watch Serie 4 arrivi in autunno, in concomitanza a quello dei nuovi e attesi iPhone.