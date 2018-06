Assassin’s Creed: Odyssey nell’antica Grecia

Cristiano Ghidotti,

Dopo il capitolo Origins ambientato nell’Egitto dei faraoni, la saga Ubisoft per eccellenza si sposterà nell’antica Grecia. A svelarlo è direttamente il publisher, con un breve teaser trailer condiviso sul profilo ufficiale Twitter della serie che conferma il nome scelto per la prossima uscita. La presentazione di Assassin’s Creed: Odyssey andrà in scena nelle prossime settimane sul palco dell’E3 2018 di Los Angeles.

Il filmato, della durata di pochi secondi, mostra una sequenza che non può non richiamare alla mente uno dei più celebri momenti della pellicola 300, con un guerriero spartano che calcia un proprio nemico giù da una scogliera. La collocazione temporale scelta di certo offrirà al team di sviluppo spunti in abbondanza in termini di battaglie, leggende e mitologia a cui ispirarsi. La data di uscita dovrebbe rientrare nell’anno fiscale 2019, dunque entro il prossimo marzo. Si ipotizza dunque un ritorno alla cadenza annuale, dopo che la serie principale ha mancato l’appuntamento con il 2016, per consentire alla software house di lavorare con più calma, evitando di spedire sugli scaffali un titolo afflitto da bug.

Stando alle indiscrezioni raccolte dalla redazione di Kotaku, a livello di gameplay si assisterà all’introduzione di dinamiche sempre più vicine allo stile RPG, una scelta già operata anche con il capitolo Origins. Ancora, sarà possibile scegliere se interpretare un protagonista maschile oppure uno femminile.

Senza contare gli spin-off, Assassin’s Creed: Odyssey sarà l’undicesimo titolo della serie lanciata nel 2007 e in breve periodo divenuta uno dei best seller del mercato videoludico. Le piattaforme interessate dall’uscita saranno quasi certamente PC, PlayStation 4 e Xbox One. Proprio nella giornata di oggi sta facendo la sua comparsa negli store specializzati di tutto il mondo un portachiavi a forma di elmo spartano, un primo elemento di merchandise a supporto dell’uscita.