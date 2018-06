ASUS ZenFone 5Z in Italia dal 4 giugno

Luca Colantuoni,

Uno dei top di gamma più economici arriverà presto in Italia. ASUS ha annunciato che il nuovo ZenFone 5Z potrà essere ordinato a partire dal 4 giugno sia online che negli store fisici. Il produttore taiwanese ha portato nel nostro paese le due versioni più potenti con 6 e 8 GB di RAM, mentre in altri mercati sarà disponibile il modello con 4 GB di RAM. La campagna pubblicitaria vedrà la partecipazione del gruppo OK Go che ha realizzato un video con 1.200 ZenFone 5Z.

Lo ZenFone 5Z, annunciato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, possiede un telaio in alluminio (frame) e vetro 2.5D (cover). Con questa nuova serie (c’è anche lo ZenFone 5) debutta lo schermo Super IPS+ da 6,2 pollici con risoluzione full HD+ (2246×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19:9. Grazie allo spessore ridotto delle cornici e al notch nella parte superiore, ASUS ha ottenuto uno screen-to-body ratio del 90%. La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon 845, 4/6/8 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage, espandibili con schede microSD.

Galleria di immagini: ASUS ZenFone 5Z, immagini dello smartphone

Il produttore ha implementato numerose funzionalità IA, in particolare per la doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 e 8 megapixel. L’intelligenza artificiale viene utilizzata per i ritratti, per migliorare la tonalità della pelle e per rilevare fino a 16 scene, applicando i parametri di scatto più adatti. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE Cat. 18.

Lo ZenFone 5Z integra altoparlanti stereo pilotati da due amplificatori dedicati che permettono di offrire un audio Hi-Fi (192kHz/128bit) e due microfoni con cancellazione del rumore. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo con interfaccia ZenUI 5. La versione con 6 GB di RAM e 64 GB di storage potrà essere ordinata lunedì su e-shop ASUS e presso gli ASUS Gold Store al prezzo di 499,00 euro. La versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage ROM sarà disponibile inizialmente su e-shop ASUS al prezzo di 599,00 euro, a partire da metà giugno.