FIFA 19 anche su Nintendo Switch, senza Frostbite

Floriana Giambarresi,

Gli amanti dei giochi calcistici potranno godere dell’esperienza di FIFA 19 anche su Nintendo Switch, che è attualmente in lavorazione con una grafica notevolmente migliorata, anche se non utilizzerà il Frostbite Engine, almeno per il momento. Lo ha reso noto Andrei Lazarescu in una dichiarazione fornita al sito Dream Team FC.

L’ultima iterazione della popolare serie è dunque attesa anche sulla console nipponica e pare che porterà con sé diverse evoluzioni sul profilo tecnico: FIFA 19 su Nintendo Switch sarà alimentato dallo stesso motore custom costruito prima di FIFA 18, ma secondo quanto dichiarato sarà possibile aspettarsi una spinta in termini grafici, dato che sarà migliorato sensibilmente. «L’intento non era quello di avere un Engine personalizzato unico che non avremmo mai più toccato, ma quello di averlo come base di riferimento e poi andare avanti da lì», sottolinea il supervisore della serie.

Ciò non significa tuttavia che il Frostbite utilizzato per lo sviluppo dei capitoli per PC, PlayStation 4 e Xbox One non si vedrà mai su Switch: «non sto chiudendo la porta a questa possibilità, tuttavia non volevamo creare una versione del motore Frost meno performante», ha spiegato Lazarescu.

FIFA 19 non è ancora stato annunciato ufficialmente ma è quasi dato per scontato che la presentazione avvenga all’E3 2018 di Los Angeles, in programma per giugno, e che arriverà sul mercato entro l’anno in corso. Non vi sono ulteriori dettagli e bisognerà attendere l’annuncio di Electronic Arts, ma è probabile che pervenga con una serie di contenuti aggiuntivi nuovi, inclusi quelli derivanti da un possibile accordo con la UEFA.

Nel frattempo, EA è impegnata con l’aggiornamento gratuito della Coppa del Mondo per FIFA 18, che sembrerebbe aver sofferto di alcuni problemi al lancio.