Fortnite in arrivo su Nintendo Switch

Cristiano Ghidotti,

Con i 100 milioni di dollari messi in palio da Epic Games per la stagione 2018-2019, Fortnite si candida di diritto a rimanere per lungo tempo protagonista assoluto dell’universo eSports, con buona pace dei suoi diretti concorrenti (PlayerUnknown’s Battlegrounds su tutti). Il suo già enorme bacino d’utenza si espanderà ulteriormente con l’arrivo del titolo su una nuova piattaforma: la console Nintendo Switch.

Ad anticipare un annuncio ufficiale da parte della software house è l’ente di classificazione dei videogame per la Corea del Sud, la Korean Game Rating Board. La documentazione comparsa online fa riferimento diretto anche ad altri giochi ancora non ufficialmente svelati per l’ibrido di Nintendo: a quanto pare anche Dragon Ball FighterZ, FIFA 19, Overcooked 2 e Paladins arriveranno sul mercato in una versione per Switch. Curioso notare come nella descrizione si parli di “collezionare risorse e costruire fortezze difensive per fermare mostri”, un testo che richiama alla mente la modalità PvE chiamata Save the World, mentre rimane da capire se sarà presente anche la più celebre Battle Royale.

Ad oggi Fortnite è disponibile per le piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One e iOS. La versione mobile destinata ad Android dovrebbe invece essere rilasciata entro i prossimi mesi. Tornando a quella destinata alla console di Nintendo, al momento non sono note le tempistiche per la pubblicazione. Maggiori informazioni o un annuncio ufficiale potrebbero arrivare nelle prossime settimane in occasione dell’evento E3 2018 di Los Angeles.

Tornando a focalizzare l’attenzione sull’ambito degli eSports (che sta prendendo sempre più piede anche in Italia) il già citato PUBG domina la classifica dei titoli più giocati su Steam, con punte di 1,5 milioni di player connessi in contemporanea per darsi battaglia nelle sfide online.