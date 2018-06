GTA San Andreas e classici Rockstar su Xbox One

Floriana Giambarresi,

La lista dei giochi compatibili con Xbox One si espanderà presto con tre classici firmati Rockstar Games: il noto sviluppatore ha infatti rivelato che Grand Theft Auto: San Andreas, Midnight Club: Los Angeles e Rockstar Games Presents: Table Tennis saranno tutti disponibili per la console a partire dal 7 giugno. Chiunque sia in possesso delle copie fisiche originali dei titoli per Xbox e Xbox 360 potrà ugualmente fruirne sull’ultima piattaforma di Microsoft.

Il titolo di maggior spicco tra i tre è GTA: San Andreas, uno dei giochi migliori mai creati dalla software house. Ambientato in una sorta di San Francisco così come appariva agli inizi degli anni ’90, i giocatori sono chiamati a vestire i panni di Carl CJ Johnson. Con un enorme ambiente open-world da esplorare che comprende lo stato di San Andreas e le sue tre grandi città – Los Santos, San Fierro e Las Venturas, territori sconvolti da guerre tra gang, droga e corruzione – il videogame offre oltre 70 ore di gioco.

Oltre a San Andreas, gli altri due classici Rockstar a breve compatibili con Xbox One sono più di nicchia. Ad esempio, Rockstar Games Presents Table Tennis offre uno sguardo molto approfondito a tale sport con un motore fisico e un gameplay intuitivo che riproduce l’esperienza esaltante delle vere competizioni internazionali. È possibile scegliere tra uno degli 11 tennisti a disposizione, ciascuno con il proprio stile di gioco, e guidarlo verso la vittoria.

Infine, Midnight Club: Los Angeles porterà anche agli utenti su Xbox One la possibilità di gareggiare ad altissime velocità tra le strade della nota città californiana. A disposizione opzioni di personalizzazione del veicolo scelto, aftermarket e numerose sfide da intraprendere. I tre titoli si uniscono dunque ad altri classici Rockstar portati su Xbox One quali Grand Theft Auto 4, Red Dead Redemption e Bully: Scholarship Edition.