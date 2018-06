iPhone 2018 LCD rimandato per problemi al display?

Marco Grigis,

Non è ancora detta l’ultima parola sui tre iPhone, su cui gli analisti ormai discutono da diverse settimane, che Apple potrebbe presentare al pubblico nel mese di settembre. Secondo una recente indiscrezione apparsa in Asia, e rilanciata dalle principali testate occidentali, il gruppo di Cupertino potrebbe decidere di posticipare l’edizione LCD di iPhone 2018, per problemi connessi alla produzione degli schermi. Al momento, però, il rumor in questione non appare sufficientemente verificabile.

Secondo quanto reso noto dalla testata coreana The Bell, e riportato da AppleInsider, il gruppo californiano avrebbe incontrato degli importanti intoppi nella produzione di iPhone 2018 in versione LCD, lo smartphone che potrebbe avere uno schermo da 6.1 pollici. Stando alle ricostruzioni, la questione potrebbe essere connessa al top notch: a differenza dei più malleabili display OLED, i fornitori di Apple faticherebbero a ottenere una curvatura di sufficiente qualità.

Sebbene non giungano conferme in merito, la testata riporta un certo stallo da parte di LG nella produzione di questi display, per problemi d’illuminazione del pannello LCD. A ridosso con la curvatura del top notch, infatti, si verificherebbe una fuga di luce non prevista, forse per la difficoltà di sigillare la curvatura stessa della barra superiore rispetto alla scocca. L’intera catena produttiva, di conseguenza, potrebbe essere entrata in una fase di stop, fino alla completa risoluzione del difetto.

Considerato come Apple non abbia intenzione di impiegare un display dalle forme classiche per il suo iPhone LCD, bensì di impiegare un top notch per avere sufficiente consistenza estetica su tutta la linea dei suoi smartphone, il device potrebbe quindi essere stato posticipato. Non di molto, in realtà: il dispositivo potrebbe apparire sul mercato nel mese di novembre, così come accaduto lo scorso anno per iPhone X. Come consuetudine, dalle parti di Apple Park non arrivano conferme in merito alle rivelazioni odierne, di conseguenza non resta che attendere il prossimo settembre.