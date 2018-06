iPhone SE 2: online gli screen protector con notch

Marco Grigis,

Nuova tornata di indiscrezioni sulla seconda versione di iPhone SE 2, lo smartphone di piccole dimensioni che Apple potrebbe presentare al pubblico nei prossimi mesi. Sebbene non giungano conferme da Cupertino, e molti analisti si dicano scettici sul possibile lancio di questo modello, appaiono online dei nuovi screen protector per il modello. E, così come avvenuto per le pubblicazioni precedenti, anche questi sono dotati di top notch.

Così come già noto da diverse settimane, seppur in assenza di conferme, Apple avrebbe intenzione di lanciare una seconda versione di iPhone SE, lo smartphone da quattro pollici dalle fattezze simili a iPhone 5S e dalle performance sovrapponibili a iPhone 6S. Il device dovrebbe mantenere lo stesso form factor del predecessore, però con l’introduzione di uno schermo edge-to-edge, quest’ultimo dotato di un top notch per inserire le componenti True Depth di Face ID, in sostituzione della scansione delle impronte di Touch ID.

Nelle ultime ore Sonny Dickson, esperto del mondo Apple e sempre in prima linea sul fronte dei leak, ha condiviso sulla piattaforma Twitter le immagini di uno screen protector flessibile per iPhone SE 2, confrontato allo stesso modello per iPhone X. L’accessorio adesivo comprende una diagonale a schermo probabilmente d 4.7 o 4.8 pollici, accompagnata da un top notch più piccolo rispetto al flagship di Apple.

Secondo molti analisti, così come già accennato, risulta abbastanza remota la possibilità che Apple presenti sul mercato un iPhone SE con Face ID, considerato come lo spazio minore sul device non permetterebbe di accomodare in modo efficace tutte le componenti delle fotocamere True Depth. Ancora, in merito al vociferato prezzo di 349 dollari per il prezzo base, dei listini così ridotti non giustificherebbero l’introduzione di una tecnologia tanto avanzata quanto il riconoscimento a tre dimensioni del volto. Non resta quindi che attendere il prossimo settembre, quando Apple presenterà la rinnovata linea dei suoi iPhone, per verificare l’effettiva esistenza di una seconda generazione di iPhone SE.