Motorola One Power, prima immagine reale

Due giorni fa sono trapelate alcune indiscrezioni sul Motorola One Power, uno smartphone di fascia media basato su Android One. La prima immagine reale di un prototipo, apparsa online da qualche ora, consente di osservare meglio il design e di notare la presenza del notch nella parte superiore dello schermo.

Se le presunte specifiche verranno confermate, il Motorola One Power potrebbe essere considerato il successore del Moto X4. Lo sviluppo del Moto X5 è stato infatti cancellato, in seguito alla riduzione del numero di dipendenti presso la sede di Chicago. La prima novità rispetto agli altri smartphone in catalogo è rappresentata dalla scomparsa del marchio Moto. Lenovo, proprietaria della divisione mobile (fino al 2014 nelle mani di Google), avrebbe infatti deciso di tornare alle origini con il brand Motorola.

Per quanto riguarda il design si notano subito grandi differenze rispetto agli altri smartphone. Il Motorola One Power sarà infatti il primo modello del produttore con un notch nella parte superiore dello schermo. Nonostante la larghezza, la “tacca” dovrebbe ospitare solo l’auricolare, la fotocamera frontale e i sensori di prossimità/luminosità, quindi non ci sarà nessun riconoscimento facciale 3D. Lungo il bordo destro si notano i pulsanti per accessione e volume, mentre nel bordo inferiore c’è la porta USB Type-C.

Il render pubblicato due giorni fa mostra la doppia fotocamera posteriore nell’angolo superiore sinistro. Altri possibili componenti sono il processore Snapdragon 660, 3 o 4 GB di RAM e 32 GB di storage. Il Motorola One Power sarà il secondo smartphone Android One dell’azienda, dopo la versione del Moto X4 venduta solo negli Stati Uniti.