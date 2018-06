Nest Hello, il campanello con videocamera

Cristiano Ghidotti,

Nest Hello fa il suo ingresso nella gamma di dispositivi offerti dal gruppo e indirizzati alle smart home. Si tratta di un campanello con videocamera in alta definizione, che consente di ricevere un avviso non appena qualcuno si avvicina all’ingresso dell’abitazione, osservandolo dal display del proprio smartphone, sia che ci si trovi in casa sia da remoto.

Queste le caratteristiche offerte: registrazione continua e streaming 24 ore su 24 e sette giorni su sette, HD con formato 4:3 in grado di mostrare le persone a figura intera, video HDR per vedere nitidamente i dettagli anche nelle aree buie o particolarmente luminose, avvisi di presenza persona, suono e movimento per rilevare l’arrivo di visitatori, riconoscimento automatico di familiari e amici con invio di un avviso speciale, risposte rapide preregistrate. Quest’ultima funzionalità si basa sull’impiego del microfono e altoparlante inclusi per interagire vocalmente con chi si trova di fronte alla porta. Non manca la possibilità di mettere in comunicazione Nest Hello con gli smart speaker della linea Google Home, così da poter essere avvisati non appena qualcuno si avvicina alla porta.

Nest Hello ti permette di vedere chi c’è alla tua porta, così non ti sfuggirà mai nulla. Sostituisce il tuo campanello cablato esistente e vanta una qualità video HD con immagini nitide e luminose, anche di notte.

Ovviamente il campanello dev’essere sempre connesso alla rete WiFi domestica. A tal proposito si segnala la compatibilità con il servizio Nest Aware che, al prezzo di 5,00 euro al mese oppure di 50,00 euro all’anno permette di salvare sul cloud la cronologia video acquisita negli ultimi cinque giorni.

È progettato per farti vedere chi o cosa c’è alla tua porta nei minimi dettagli, come una persona a figura intera o un pacco lasciato a terra. In più, grazie allo streaming 24 ore su 24, sette giorni su sette, puoi guardare le immagini in qualsiasi momento o analizzare la cronologia delle istantanee di tre ore per vedere cosa è successo.

Nest Hello può essere installato in modo piuttosto semplice, anche se l’azienda consiglia di affidarsi al personale Nest Pro. Richiede in ogni caso la presenza di un campanello cablato, un cicalino e un trasformatore da 16-24 V CA, 8 VA. Questa la scheda tecnica: videocamera da 3 megapixel con sensore di colore da 1/3″, 160 gradi di campo visivo e zoom digitale 8x (video HDR 1600 x 1200 a 30 fps), microfono e altoparlante, anello luminoso RGB e spia di stato, LED infrarossi da 850 nm per la visione notturna, classificazione IPx4, resistenza a temperature da -10 a 40 °C, trasmissione dati con crittografia AES a 128-bit (TLS/SSL). Il tutto in dimensioni pari a 4,3×11,7×2,6 cm e con un peso di 129 grammi.