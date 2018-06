La Pentax K-1 diventa K-1 Mark II con un upgrade

Cristiano Ghidotti,

Presentata nel febbraio 2016 e disponibile sul mercato un paio di mesi dopo, Pentax K-1 è stata la prima reflex full frame introdotta nel catalogo del produttore, con un sensore da 36,4 megapixel e processore d’immagine PRIME IV. Oggi un importante annuncio da parte di FOWA: la fotocamera può essere trasformata nella K-1 Mark II attraverso un aggiornamento hardware e software.

Questo grazie all’iniziativa Premium Service (già messa in campo nei mesi scorsi nel Regno Unito) che di fatto converte il “vecchio” modello in quello nuovo annunciato a febbraio di quest’anno, aggiungendo tutte le nuove funzioni al corpo macchina. È possibile richiedere l’operazione entro e non oltre il 30 settembre, compilando un semplice form online. L’upgrade comporta una spesa pari a 549,00 euro. Successivamente verrà chiesto di inviare il prodotto a un centro riparazioni tecnico autorizzato da Pentax e la restituzione avverrà in tempi brevi. Per gli affiliati al programma FOWA VIP è prevista una promozione.

La più recente Pentax K-1 Mark II offre migliorie importanti rispetto al predecessore, a partire dalle prestazioni con valori ISO elevati per arrivare a un’interfaccia evoluta. Presente inoltre la seconda generazione della tecnologia Pixel Shift Resolution per le immagini acquisite a mano libera che rileva anche le più lievi oscillazioni della posizione del soggetto durante lo scatto continuo. Ancora, la reflex cattura le informazioni RGB per ogni singolo pixel. A questo si aggiungono Shake Reduction II per la riduzione delle vibrazioni e la stabilizzazione a 5 assi (beccheggio e imbardata, rollio, spostamento orizzontale e verticale).

Alleghiamo in chiusura una serie di scatti di prova realizzati con la K-1 Mark II e pubblicati da Pentax sulle pagine del proprio sito ufficiale.