Visa, pagamenti bloccati in tutta Europa

Filippo Vendrame,

Brutto fine settimana per tutti coloro che posseggono una carta di credito del circuito Visa. La società, infatti, ha avvisato che nel pomeriggio è iniziato un disservizio che impedisce di portare a termine le transazioni in Europa. La società ha fatto sapere di stare indagando sulle cause del disservizio e di stare lavorando per ripristinare il prima possibile il corretto funzionamento delle sue carte di credito.

Trattasi di un disagio molto pesante, soprattutto in alcuni Paesi come l’inghilterra dove le carte di credito sono utilizzate per la maggior parte degli acquisti, anche i più semplici. Una situazione che ha colto alla sprovvista migliaia di persone in tutta Europa che si sono trovate improvvisamente nell’impossibilità di pagare quanto acquistato senza disporre di contanti per concludere, comunque, l’acquisto. Su Twitter si sono riversati, infatti, moltissimi commenti di utenti arrabbiati e sono state condivise anche descrizioni di scene di panico in cui si sono trovate molte persone che non sapevano più come saldare i loro acquisti.

Solo gli utenti che utilizzano le carte di credito contacless presenterebbero meno problemi ma nella maggior parte dei casi, al momento, i pagamenti tramite carte di credito Visa sono impossibili.

Ignote, al momento, le cause del problema. L’aspicio, ovviamente, è che Visa faccia in fretta per risolvere il problema e riportare alla normalità il suo sistema di pagamento. Le carte di credito, infatti, sono sempre più centrali nella vita di molte persone e l’impossibilità di un loro utilizzo può creare davvero molti seri problemi.