Android ha un problema con i tablet

Cristiano Ghidotti,

Complice anche l’impegno profuso nel progetto Chrome OS, il gruppo di Mountain View ha di recente messo da parte le iniziative riguardanti il mondo dei tablet. Hanno fatto altrettanto (e di conseguenza) gli sviluppatori: il numero di applicazioni presenti su Play Store e realizzate appositamente per gli schermi di grandi dimensioni è esiguo.

Detto questo, nessuno si sarebbe aspettato un’improvvisa scomparsa della sezione dedicata a questi device dal sito ufficiale di Android, eppure è accaduto. Secondo Hiroshi Lockheimer, Senior Vice President di bigG per Android, Chrome e Chromecast, si è trattato di un errore e non ha nulla a che fare con la volontà di accantonare una categoria di prodotti sulla quale in ogni caso parecchi utenti ancora fanno affidamento, sia per l’intrattenimento multimediale sia per la produttività (nonostante la Developer Preview della P Release non supporti alcun tablet). Ecco il suo tweet.

Oops! Abbiamo avuto un problema aggiornando il sito. Ora è di nuovo online. Ci scusiamo per la confusione.

Oops we had a bug when we updated the site. It's back up now. Sorry for the confusion! https://t.co/5mI3L3Gzif — Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) June 3, 2018

Tutto sistemato, dunque? Non esattamente. Sebbene al momento la sezione risulti di nuovo online e raggiungibile all’indirizzo android.com/tablets, elenca alcuni modelli non proprio recenti, lanciati sul mercato negli anni scorsi: NVIDIA SHIELD Tablet K1, Samsung Galaxy Tab S2 8.0 e Sony Xperia Z4 Tablet. La pagina si apre con il messaggio “Android è un sistema operativo personalizzabile, facile da utilizzare e perfettamente compatibile con tutte le tue app preferite”, ma non vi sono cenni ai dispositivi più recenti della categoria, come ad esempio il MediaPad M5 di Huawei in vendita da poco più di un paio di mesi. I gloriosi tempi dei vari Nexus 7 sembrano essere ormai lontani e anche Pixel C non è stato in grado di ottenere il successo sperato da Google, nonostante le ottime promesse.