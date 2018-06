ASUS ROG Phone, mobile gaming senza compromessi

Luca Colantuoni,

Negli ultimi mesi sono stati annunciati tre smartphone per il mobile gaming: Razer Phone, Xiaomi Black Shark e nubia Red Magic. Al gruppo si unisce ora il nuovo ASUS ROG Phone presentato dal produttore taiwanese al Computex 2018. Gli utenti potranno sfruttare la potenza del dispositivo, utilizzando diversi accessori dedicati.

Come gli altri prodotti della linea Republic of Gamers, anche il ROG Phone possiede un look piuttosto aggressivo. Il telaio in alluminio e vetro è di colore nero. Sul retro ci sono piccoli fori di aerazione, parte del sistema di raffreddamento GameCool composto da un dissipatore in rame e una camera di vapore 3D. Per allontanare più velocemente il calore dalla superficie esterna è possibile collegare alle due porte USB Type-C laterali l’AeroActive Cooler che integra una ventola, una porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri.

Galleria di immagini: ASUS ROG Phone, immagini dello smartphone

La dotazione hardware comprende uno schermo AMOLED da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), frequenza di refresh pari a 90 Hz e supporto HDR, processore Snapdragon 845 (overcloccato a 2,96 GHz), 8 GB di RAM e 128/512 GB di storage. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 12 e 8 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 8 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE. Il ROG Phone supporta inoltre lo standard WiFi 802.11ad per il mirroring verso il WiGig Dock collegato alla TV. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C lungo il bordo inferiore e altoparlanti stereo frontale con amplificatore Hi-Fi (24bit/192Hz).

La batteria ha una capacità di 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida (60% in 33 minuti). Non manca il lettore di impronte digitali sul retro. Lo smartphone può essere utilizzato in orizzontale come una console portatile, sfruttando i trigger programmabili (sensori ad ultrasuoni) posizionati lungo il lato destro. Altri due accessori opzionali sono il TwinView Dock che aggiunge un secondo schermo e una batteria supplementare da 6.000 mAh, e il Mobile Desktop Dock che permette di collegare lo smartphone a monitor, mouse e tastiera. Il ROG Phone sarà disponibile nel terzo trimestre. Il prezzo non è stato comunicato.