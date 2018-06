Facebook ha condiviso i dati con Apple e Samsung

Luca Colantuoni,

Secondo il New York Times, Facebook ha permesso a diversi produttori di smartphone e altri dispositivi di accedere alle informazioni degli utenti senza un loro consenso esplicito. Il programma è stato disattivato nel mese di aprile, ma un reporter del quotidiano statunitense ha verificato che la condivisione dei dati è ancora attiva per alcuni partner, tra cui BlackBerry.

Durante l’audizione presso il Congresso degli Stati Uniti, Mark Zuckerberg aveva dichiarato che gli utenti hanno il pieno controllo dei dati, in quanto possono decidere chi può vederli e con chi condividerli. Il New York Times ha invece scoperto che la funzionalità BlackBerry Hub del BlackBerry Z10 raccoglie oltre 50 informazioni sugli amici e gli amici degli amici di ogni utente, come data di nascita, religione, lavoro, istruzione, relazioni e data di compleanno. Facebook aveva affermato che l’unico dato richiesto era il nome degli amici.

L’azienda di Menlo Park è già sotto i riflettori per lo scandalo Cambridge Analytica. In questo caso, l’accesso ai dati degli utenti è avvenuto attraverso le API pubbliche fornite agli sviluppatori di terze parti. Facebook ha successivamente bloccato tale funzionalità, esentando però i produttori di smartphone, tablet e altri dispositivi hardware. Ciò è avvenuto mediante API private che permettevano di offrire un’esperienza simile a quella delle app direttamente nel sistema operativo. Facebook ha confermato che, circa 10 anni fa, ha sottoscritto accordi con circa 60 produttori, tra cui Amazon, Apple, BlackBerry, HTC, Microsoft e Samsung, in quanto all’epoca non esistevano né app e app store.

I partner hanno firmato un contratto che regolava rigidamente l’accesso e l’uso dei dati. In ogni caso, la condivisione era consentita solo con un esplicito consenso. Oggi Android e iOS sono molto popolari, quindi le API private non sono più attive e Facebook ha interrotto 22 partnership. Come ha verificato il New York Times, quella con BlackBerry è ancora in vigore. Il governo statunitense potrebbe quindi aprire un’altra indagine.