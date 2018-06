Fallout 76 in uscita già a fine luglio?

Cristiano Ghidotti,

In attesa di sciogliere ogni dubbio con la presentazione ufficiale che andrà in scena all’E3 2018, si parla di una possibile uscita di Fallout 76 già il mese prossimo, più precisamente il 31 luglio. L’indiscrezione arriva da Amazon, che nelle ore scorse ha pubblicato la scheda del gioco indicando la data. Ora il placeholder riporta il 31 dicembre 2019. Le piattaforme sono PC (60,98 euro), PlayStation 4 e Xbox One (74,99 euro).

I tempi sembrano eccessivamente stretti, ma è possibile che Amazon sia in possesso di informazioni al momento non ancora svelate pubblicamente da Bethesda. Va precisato che storicamente la serie Fallout non ha mai visto i suoi titoli esordire in estate, bensì quasi sempre in autunno, tra ottobre e novembre. Un ennesimo dubbio da sciogliere, che si aggiunge a quelli riguardanti gameplay e ambientazione di cui si discute ormai da qualche giorno, da quando il progetto è stato mostrato al mondo. I rumor vorrebbero uno stile improntato sulle dinamiche survival, nello stile di giochi come Rust e DayZ. Questa la descrizione fornita.

Fallout 76 è un nuovo gioco d’azione futuristico nella celebre serie di titoli post-apocalittici di Bethesda. Il giocatore si troverà nel Vault 76, uno degli iconici rifugi anti-atomici molto diffusi nell’universo narrativo della saga, e vestirà i panni di uno dei suoi abitanti.

Di seguito il trailer che ha accompagnato l’annuncio, con il classico “Take Me Home, Country Roads” di John Denver in sottofondo, in un versione inedita registrata per l’occasione.

Fallout 76 potrebbe essere un titolo con una forte componente multiplayer, anche se i fan di vecchia data della serie sperano possa offrire anche la possibilità di affrontare l’avventura in solitaria.