Da Google un device con Snapdragon 710 nel 2019

Nelle scorse settimane hanno fatto la loro comparsa online i primi rumor in merito agli smartphone Pixel di terza generazione: si è parlato del design, della quasi certa presenza del notch nella parte superiore del modello più grande e della possibilità che a produrli sia Foxconn. Oggi si torna sul tema, grazie a un’indiscrezione che fa riferimento a un modello di fascia media, con tutta probabilità basato su Snapdragon 710.

La nuova piattaforma hardware di Qualcomm, annunciata di recente, è indirizzata proprio a questa categoria di dispositivi, andando a migliorare le performance rispetto a quanto visto con l’unità 660 e con un’attenzione particolare alle applicazioni che si basano sull’intelligenza artificiale. Va precisato che il misterioso device di Google potrebbe non essere un telefono: che si tratti di un tablet? Oppure di un ibrido? In ogni caso, i dubbi non verranno sciolti a breve, poiché si parla di un debutto sul mercato che non avverrà prima del prossimo anno, indicativamente entro la metà del 2019. Ecco il tweet di Roland Quandt (WinFuture) che ha scatenato le voci di corridoio.

Off to Taiwan for @computex_taipei today, but here's a tidbit for ya: Google is working on a "mobile" device based on the Snapdragon 710 currently scheduled for launch in the 1st half of 2019. Sounds like this might be the (or one of them) upcoming mid-range Pixel phone.

— Roland Quandt (@rquandt) June 2, 2018