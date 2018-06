Google Foto: il sito è ora una Progressive Web App

Cristiano Ghidotti,

Con il rilascio di Chrome 67, il gruppo di Mountain View ha deciso di spingere sull’acceleratore per quanto riguarda la diffusione delle Progressive Web Apps. A beneficiarne sono in primis gli utenti, soprattutto quelli che si affidano principalmente ai dispositivi mobile, che possono così accedere a funzionalità evolute e molto simili a quelle offerte dalle applicazioni tradizionali semplicemente visitando un sito all’interno del browser, senza effettuare alcun tipo di installazione.

Google Foto è uno dei primi servizi a beneficiarne. Visitando il portale photos.google.com dal proprio smartphone, tablet o computer ci si trova dunque di fronte a un’interfaccia che richiama da vicino quella dell’app ufficiale. Va precisato che al momento ancora mancano alcune importanti feature come quella che permette di visualizzare le immagini e i video in modalità offline e la ricezione delle notifiche dall’Assistente (ad esempio quando viene realizzato un nuovo disegno o collage). Si tratta in ogni caso di un passo nella giusta direzione e che di certo farà piacere agli utilizzatori.

NIIIICE, Google Photos web is now a Progressive Web App #PWA!!! pic.twitter.com/zOKQ6UG7Pb — KΞNNΞTH Christiansen in .dk 🇩🇰 (@kennethrohde) June 2, 2018

Se ci si trova su un computer desktop o laptop, tutto ciò che bisogna fare per aggiungere alla scrivania un collegamento per il lancio rapido della PWA di Google Foto è aprire il menu principale di Chrome e selezionare la voce “Crea scorciatoia”. Se l’opzione non compare è possibile forzarne l’attivazione digitando la stringa “chrome://flags/#enable-desktop-pwas” (senza virgolette) nella barra dell’indirizzo e agendo sul parametro “Desktop PWAs”.

La prima PWA rilasciata da bigG su Android per un proprio servizio è stata nei mesi scorsi Google Maps Go, pensata per i dispositivi con risorse hardware contenute e accessibile tramite un semplice link.