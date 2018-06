Kena Special Più: 10 GB, 1000 minuti e 50 SMS a 5€

Filippo Vendrame,

Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM, ha da poco lanciato un’interessante offerta tariffaria che prova a rispondere all’intrigante proposta di Iliad. Trattasi di Kena Special Più che offre ai sottoscrittori ben 1000 minuti di chiamate nazionali, 50 SMS e 10 GB di traffico Internet sotto rete 3G. Il tutto al prezzo di soli 5 euro al mese. Le chiamate sono tutte senza scatto alla risposta e conteggiate ad effettivi secondi di conversazione. L’operatore virtuale prevede un costo di attivazione pari a 9 euro una tantum.

Kena Special Più può essere attivata online entro il 30 giugno 2018 sia richiedendo un nuovo numero che portando il proprio. L’adesione può essere fatta sia attraverso il sito web ufficiale di Kena Mobile che attraverso l’applicazione dedicata per smartphone. Kena Special Più si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata attivata ma solo se il credito residuo della SIM è sufficiente. In caso di sforamento del traffico voce, degli SMS e dei GB inclusi, l’operatore virtuale applicherà le condizioni previste dal Piano Base Kena. Nello specifico, trattasi di 0,35 euro al minuto per le chiamate, 0,25 euro per SMS inviato e 0,50 euro per 50 MB extra.

L’accesso alla rete avviene solamente attraverso il 3G in quanto Kena Mobile non offre ancora l’accesso al 4G. Questa lacuna, comunque, non durerà a lungo in quanto a settembre l’operatore virtuale dovrebbe finalmente concedere l’accesso al 4G a tutti i suoi clienti.

Si ricorda, infine, che Kena Mobile, essendo un operatore virtuale di TIM, si appoggia alla rete mobile di TIM per offrire ai suoi clienti i servizi voce e dati. Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’operatore.