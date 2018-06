OnePlus 6, versione Silk White domani in vendita

Luca Colantuoni,

A partire da domani 5 giugno, gli utenti italiani potranno scegliere un terzo colore, oltre ai due disponibili fin dall’avvio delle vendite. Il produttore cinese offrirà infatti il OnePlus 6 Silk White in edizione limitata ad un prezzo di 569,00 euro. Non è noto il numero massimo di unità, ma sicuramente le scorte termineranno in pochi giorni.

Attualmente sono disponibili le colorazioni Mirror Black (6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage) e Midnight Black (8 GB di RAM e 128/256 GB di storage). Il modello Silk White ha una cover posteriore bianca, mentre frame, lettore di impronte digitali, logo e bordo del modulo fotografico sono in oro rosa. La cornice intorno allo schermo rimane invece di colore nero. Per ottenere la finitura opaca con effetto perlato sono stati applicati sei strati di vetro con un procedimento piuttosto complesso. Ecco perché questa versione è in edizione limitata.

Matte finish with a pearl shimmer. The #OnePlus6 Silk White Limited Edition is equal parts power and style. Get yours June 5. https://t.co/jadt5mSEHJ pic.twitter.com/Hv0ABvSoCR — OnePlus (@oneplus) June 3, 2018

La dotazione hardware è identica a quella degli altri OnePlus 6. Lo smartphone possiede un display AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel) e integra un processore Snapdragon 845, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria flash. La doppia fotocamera posteriore ha sensori da 16 e 20 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 16 megapixel e può essere sfruttata anche per il riconoscimento facciale (funzionalità non attiva per le app bancarie e i pagamenti mobile, ma solo per lo sblocco dello smartphone).

Il sistema operativo è OxygenOS, basato su Android 8.1 Oreo. Gli utenti interessanti all’acquisto del OnePlus 6 Silk White dovranno affrettarsi, in quanto il numero di unità è limitato.