Samsung Galaxy Note 9, annuncio il 9 agosto?

Luca Colantuoni,

In base alle informazioni ricevute da Bloomberg, Samsung annuncerà il nuovo Galaxy Note 9 durante l’evento Unpacked organizzato a New York il 9 agosto, quindi circa due settimane prima rispetto al Galaxy Note 8. Una delle novità sarà sicuramente una migliore dual camera posteriore.

Qualche giorno fa era circolata l’ipotesi di un annuncio a fine luglio. Samsung avrebbero però apportato alcune modifiche al design dello smartphone, tra cui la riduzione di 0,5 millimetri dello spessore del vetro che protegge lo schermo, per cui la presentazione è slittata all’inizio di agosto. Il Galaxy Note 9 non avrà tuttavia un aspetto molto diverso dall’attuale Galaxy Note 8. È previsto un leggero incremento della diagonale del display Super AMOLED (da 6,3 a 6,4 pollici), mentre la risoluzione rimarrà invariata (2960×1440 pixel).

Il modello venduto in Cina e Stati Uniti integrerà lo Snapdragon 845, mentre negli altri paesi verrà distribuita la versione con processore Exynos 9810. Altre possibile specifiche sono 6 GB di RAM e 64/128/256 GB di memoria flash. Non è da escludere una variante con 8 GB di RAM e 512 GB di storage. Quasi certamente non verrà utilizzato un lettore di impronte in-display (previsto per il Galaxy S10), ma ci sarà un sensore tradizionali sul retro.

La doppia fotocamera posteriore dovrebbe essere la stessa del Galaxy S9+, quindi con sensori da 12 megapixel e obiettivo con apertura variabile (f/1.5-2.4).

Il sistema operativo sarà certamente Android 8.1 Oreo con interfaccia Samsung Experience 9 e Bixby 2.0.